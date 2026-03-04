U příležitosti Světového dne obezity pořádá Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) 4. března tiskovou konferenci zaměřenou na změnu vnímání obezity u široké i odborné veřejnosti – od zjednodušující představy o důsledku životního stylu k pojetí chronického onemocnění, které vyžaduje systematickou a komplexní zdravotní péči.
Přenos tiskové konference z pražského Scott.Weber Workspace můžete sledovat od 9:00.
Konference nabídne aktuální přehled situace v oblasti obezity v České republice, přiblíží reálnou cestu pacienta i bariéry, s nimiž se lidé s obezitou setkávají při snaze zlepšit svůj zdravotní stav, a představí konkrétní možnosti, jak těmto pacientům účinně pomoci.
Akce propojí zdravotnické odborníky, zástupce veřejné správy, pacienty i další relevantní aktéry s cílem otevřít odbornou diskusi nad dostupnými daty, klinickými zkušenostmi a perspektivou samotných pacientů.
Hostům budou představena aktuální data a analýzy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, odborné vstupy zdravotnických expertů a zdůrazněny budou také možnosti prevence tohoto onemocnění.
ŘEČNÍCI:
-
MUDr. Igor Karen, náměstek ministra zdravotnictví, praktický lékař a diabetolog
-
MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M., ministr pro sport, prevenci a zdraví
-
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., předseda České obezitologické společnosti ČLS JEP
-
PhDr. Karel Hejduk, vedoucí Národního screeningového centra
-
Mgr. David Kolář, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
