Odborníci po celém světě už několik let intenzivně řeší nárůst rakoviny tlustého střeva u mladých. U lidí pod 55 let se za posledních dvacet let výskyt tohoto onemocnění dokonce zdvojnásobil. Nádory se navíc objevují v pokročilejším stadiu a jsou agresivnější než u starších pacientů, u nichž se díky screeningu situace zlepšuje. Velká studie Harvard Medical School nyní ukazuje, že mladé lidi netrápí jen tento typ rakoviny, ale skokově u nich narůstá dalších pět typů a některé se stávají i smrtelnější. Autoři naznačují i důvody takových změn.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se