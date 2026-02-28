Odborníci po celém světě už několik let intenzivně řeší nárůst rakoviny tlustého střeva u mladých. U lidí pod 55 let se za posledních dvacet let výskyt tohoto onemocnění dokonce zdvojnásobil. Nádory se navíc objevují v pokročilejším stadiu a jsou agresivnější než u starších pacientů, u nichž se díky screeningu situace zlepšuje. Velká studie Harvard Medical School nyní ukazuje, že mladé lidi netrápí jen tento typ rakoviny, ale skokově u nich narůstá dalších pět typů a některé se stávají i smrtelnější. Autoři naznačují i důvody takových změn.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.