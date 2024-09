Očekávalo se sice, že hnutí ANO krajské volby vyhraje, s takovou dominancí však nikdo nepočítal. Sestavit funkční koalici ve vítězných krajích přesto nebude mít hnutí podle politologa jednoduché. „Má skutečně silnou pozici, ale když strana vládne sama, nese odpovědnost za celý kraj, je pod obrovským drobnohledem, a nemyslím si, že se jí to z marketingového hlediska pro sněmovní volby vyplatí,“ říká ředitel Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Petr Jüptner. A to není jediná marketingová past, do které se hnutí může chytit. Jaké jsou ty další?

Interpretací výsledků krajských voleb je celá řada, jak je čtete vy?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak čte expert výsledky voleb.

Proč bude pro ANO tak těžké skládat koalice.

Jaké možnosti záchrany mají Piráti?