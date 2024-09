Krátce před sobotní půl osmou večerní stál v potemnělém, už skoro prázdném hlavním sálu pražského volebního štábu ODS a sumarizoval si narychlo sečtené výsledky krajských voleb. Přitom místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka musel přijímat jednu ránu za druhou.

„V tom Královéhradeckém kraji to taky mohou sestavit bez nás. A tady nás taky mohou obejít,“ smutnil Kupka. Zatímco mluvčí strany Jakub Skyva se mu snažil vlít optimismus do žil: „Posílili jsme z 99 na 106 mandátů, to zdůrazňuj,“ kladl na srdce Kupkovi – muži, který byl v minulosti také mluvčím ODS. Pamatuje i doby, kdy šéfoval krizové komunikaci strany. Možná proto jako jediný z výraznějších představitelů ODS večer aspoň chvíli zůstal ve štábu, kde v minulosti nebyla o politiky nouze. A kde poskytl rozhovor HN.

Slyšel jsem vaši komunikační taktiku. Zdůrazňovat, že jste proti roku 2020 posílili z 99 krajských mandátů na 106. ANO však zjevně zvýšilo svůj koaliční potenciál. Nůžky mezi koaličními stranami a hnutím Andreje Babiše se rozevírají, jak to tedy hodnotíte?

Přestože jsme posílili, je velmi pravděpodobné, že nebudeme mít v krajských koalicích takovou sílu, jakou jsme měli. Není to určitě možné označit za úspěch. Ale musí také zaznít, že to nelze vnímat jako totální prohru.

