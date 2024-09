V krajích se dá očekávat velký návrat ANO. Hnutí Andreje Babiše ve většině z nich s náskokem vyhrálo krajské volby. Své posty nicméně s největší pravděpodobnosti obhájí trojice výrazných hejtmanů z řad nyní vládních stran – Martin Kuba (ODS) v Jihočeském kraji, Jan Grolich (KDU-ČSL) za Spolu na jižní Moravě a na Liberecku Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.

Naopak pro Piráty jsou krajské volby fiaskem – jen v jediném kraji se zřejmě dostanou přes pětiprocentní hranici. Za úspěch mohou považovat současné volby naopak Starostové, v řadě krajů jsou na druhém místě a předstihli Spolu.

„Hnutí ANO se snažilo udělat z voleb referendum o vládě a částečně se jim to zřejmě podaří. Naše výsledky zatím nevypadají špatně, bude ale záležet i na výsledku koaličních partnerů,“ uvedl Vít Rakušan při příchodu do volebního štábu. V něm se mluví zejména o Pirátech, u nichž se zatím zdá, že vypadli z regionální politické mapy. Přitom právě s nimi starostové mají několik koalic. Hnutí v tuto chvíli obhajuje po celé republice 91 mandátů.

Předběžné výsledky naznačují, že se Piráti do zastupitelstva dostanou jen v jediném kraji – Plzeňském – kde překonají těsně pětiprocentní hranici a získají zřejmě tři mandáty. Nyní jich obhajují 91.

Republikové předsednictvo Pirátů proto dalo k dispozici své funkce, rozhodovat bude široké vedení strany. Pirátské fórum má hlasovat o budoucnosti vedení strany do 14. října. „Nemá cenu jakkoliv zastírat, že výsledek v krajských i senátních volbách je hluboko pod očekáváním nás všech. Chtěli bychom tedy nechat na vás, na Pirátkách a Pirátech, zda má současné vedení Pirátů stále ještě vaši důvěru a podporu ve funkci, kterou jste nám svým hlasováním dříve svěřili," uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš na pirátském webu. Pokud by vedení podporu nezískalo, obratem kolektivně rezignuje a bude svoláno celostátní fórum pro volbu nového.

Ve štábu Starostů je i proto tak trochu schizofrenní nálada: na jednu stranu radost, že hnutí udrží počty mandátů v krajích, na druhou stranu smutek kvůli tomu, že propad Pirátů jim znemožní skládat koalice. „Pirátů je mi nesmírně líto, měli jsme s nimi koalice v mnoha krajích," říká poslankyně poslankyně Barbora Urbanová.

Zatím Starostové úplně propadli jen v jihočeském kraji, ve všech ostatních se jim daří. V Libereckém, který je tradičně jejich baštou, nyní bojují s ANO o první místo. po sečtení 94 procent okrsků mají 34,7 procenta hlasů, o 1, 4 procentního bodu více než ANO.

V Ústeckém kraji vede po sečtení 90 procent okrsků v krajských volbách s 39,7 procenta odevzdaných hlasů hnutí ANO. S velkým odstupem druzí Starostové pro Ústecký kraj mají 12,2 procenta.

V Jihočeském kraji svůj post hejtmana obhájí Martin Kuba. Zde vládní ODS šla do voleb sama a po sečtení 94 procent okrsků má 46 procent hlasů, druhé ANO 25 procent. „Je to v historii krajských voleb nejvyšší procentuální výsledek, jakého nějaká politická strana v Jihočeském kraji dosáhla. Nelze to vykládat jako výsledek celorepublikové práce ODS, ale jednoho konkrétního týmu v regionu," uvedl hejtman Martin Kuba. „Poprvé v historii možná budeme moct vládnout sami a nebudeme muset skládat koalici,“ dodal.

Naopak v Jihomoravském kraji po sečtení 98 procent volebních okrsků vede Spolu v čele s Janem Grolichem. V krajských volbách mu dalo hlas přes 39,8 procenta voličů. Pro druhé ANO hlasovalo 29 procenta voličů. Volební účast je 35,21 procenta. Zde se nabízí koalice Spolu se Starosty pro jižní Moravu. I proto, že pohořela Přísaha, která nepřekročí čtřprocentní hranici.

Ve Středočeském kraji průběžně vede ANO, má zatím 33,6 procenta odevzdaných hlasů. Druhý je STAN s 26,5 procenta, až třetí je Spolu s TOP 09 a lidovci, kteří mají 17,5 procenta. Volební matematika zde bude zřejmě nejdivočejší . ANO, Stačilo a triumvirát SPD, Trikolora, Pro mají momentálně dohromady 44,2 procenta, Starostové se Spolu pak 44 procenta. Vládní strany postupně lezou nahoru, k sečtení ale zbývají už jen 4 procenta okrsků.