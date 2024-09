Suverénním vítězem krajských voleb se stalo hnutí ANO. Ze všech stran získalo v regionech nejvíce hlasů – celostátně přes 35 procent. „Máme radost, že jsme vyhráli, i z obrovského nárůstu hlasů,“ řekl Babiš s tím, že byť k volbám přišlo méně lidí než posledně, tak jeho hnutí získalo o 240 tisíc hlasů více. ANO se umístilo jako první v deseti regionech a celkem získalo 292 mandátů, tedy o 114 více než před čtyřmi lety.

Na rozdíl od předchozích voleb, kdy pak další strany složily koalici bez něj, se navíc zdá, že by se nyní mohlo ANO dostat do vedení většiny krajů. A to například za pomoci koalice Stačilo! či hnutí SPD.

