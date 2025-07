Pokud bude SOCDEM letos kandidovat do sněmovny s hnutím Stačilo!, může v Česku do roka vzniknout nová širší levicová platforma. HN to řekl po páteční demonstraci před sídlem SOCDEM Lidovým domem člen Mladých sociálních demokratů Jiří Sedlář. „Pořád ještě doufáme, že si to Jana Maláčová s Lubomírem Zaorálkem rozmyslí a nakonec nebudou kandidovat s komunistickým Stačilo! Nebo že komunisti odmítnou jejich nabídku. Ale pokud ne, byl bych rád, aby do komunálních voleb v příštím roce vznikla nová celostátní politická platforma,“ říká Sedlář.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak by mohlo vypadat „levicové Spolu“.

Které strany a tváře by se k projektu mohly přidat.

Proč zatím jde o „plán B“.