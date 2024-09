I když STAN získal v celkovém součtu více krajských mandátů než při posledních volbách, předseda hnutí Vít Rakušan kvůli triumfu ANO mluví o varování pro vládní partaje. A naznačuje, co jeho strana musí udělat, aby ještě posílila a ve sněmovních volbách uspěla. „Musíme mladé lidi táhnout nahoru, talenty z regionů dostat na celostátní úroveň, víc pracovat s naší značkou a ukazovat práci našich poslanců,“ říká Rakušan v rozhovoru s HN.

Výsledky STAN v krajských volbách nejsou špatné, přesto mluvíte o tom, že si vláda musí z výsledků vzít ponaučení. Jaké to bude u vás? V těchto volbách uspěli silní lídři. Budete se snažit najít takové i ve vašem hnutí?

My máme silné osobnosti, nejsme hnutí jednoho muže. Nemohl bych vést kampaň jako hnutí ANO, že bych přijel za Petrou Peckovou a řekl jí, že za ni budu dělat kampaň já. To je u nás nemožné. Ale je pravda, že na celostátní úrovni se dlouhodobě profiluji já, a bylo by dobré, aby mi s tím pomáhali další členové hnutí. Na to se určitě zaměříme. Na jarním sněmu se budu znovu ucházet o vedení a chci mít po boku silný tým, který bude také vystupovat, bude hodně vidět, jezdit a diskutovat. To je určitě potřeba.

Takže proměníte svůj tým? Budete se snažit objevit třeba i méně známé tváře z krajů?

Ano, určitě. Například lídr v Ústeckém kraji Jan Papajanovský. Sice nevyhrál, ale získat v tomto kraji druhé místo čistě se starostenskou vizí a nasazením je obrovský úspěch. To je podle mě tvář, která představuje budoucnost STAN, pokud on sám bude mít chuť do toho jít. Musíme tyto mladé lidi táhnout nahoru, máme úspěšné poslance a poslankyně. Dneska (v sobotu – pozn. red.) jsem tady zmínil například Báru Urbanovou, která se dlouhodobě věnuje ochraně obětí domácího násilí. Lukáš Vlček, první místopředseda našeho hnutí, toho chci mít určitě po svém boku a určitě chci, aby více veřejně prezentoval svoji práci. Neříkám, že chci úplně proměnit tým, jen vytáhnout některé talenty z regionů na celostátní úroveň.

Naznačil jste, že vláda by měla výsledky zohlednit i ve své další práci. Co to přesně znamená?

Musíme dotáhnout práci v našich resortech. Mluvím jen za nás, nechci poučovat ostatní ministry, mluvím čistě o naší práci. Pokud chceme voličům ukázat, že jsme ve vládě uspěli, tak prostě musíme dotáhnout finanční prostředky do školství, dotáhnout rámcové vzdělávací plány, které slibujeme pro školství 21. století. Nový ministr průmyslu, který nastoupí po Jozefu Síkelovi, musí představit hospodářskou strategii, nad kterou bude konsenzus i s partnery v terénu. U mě osobně jde například o dotažení krizové legislativy. To musíme vysvětlovat a ukazovat. Musíme více pracovat s naší značkou a více ukazovat skvělé aktivity našich poslanců.

Tomu jste se dosud nevěnovali?

Někdy máme velmi zajímavé projekty, nápady, iniciativy, ale nedostatečně je propojujeme s naší značkou. Na tom určitě můžeme marketingově zapracovat. To však samotné volby nevyhrává. Dobrý marketing je důležitý, ale důležitější je důvěryhodnost. Tu jsme sice nyní ukázali, ale musíme na ní dál pracovat.

Jediný výrazný neúspěch zaznamenalo hnutí v jižních Čechách. Čím to?

Byl to souboj dvou velkých – autenticky silného hejtmana Kuby, který byl posílen velmi dobře zvládnutým krizovým managementem. Poslední týden v Jihočeském kraji vše běželo jak na drátkách. Je vidět, že i díky své původní profesi záchranáře má k tomu blízko, a vše fungovalo výborně. Bylo velmi těžké pro kohokoliv jiného tam uspět. Volby byly nastaveny tak, že šlo o rozhodování mezi dvěma hráči. Je mi to líto, protože naši lidé tam vedli kampaň velmi dobře, nevykašlali se na to. Budeme to dál analyzovat, ale jsem přesvědčen, že efekt Kuba byl výrazný.

Určí následující vyjednávání o krajských koalicích podobu další sněmovny? Co by pro vás znamenalo, kdyby strany, se kterými nyní na vládní úrovni spolupracujete, dávaly přednost třeba hnutí ANO?

Nikdy nebudu tvrdit, že regionální politika je úplně stejná jako ta celostátní. Budou kraje, kde ANO zvítězilo takovým způsobem, že si bude moci vybírat mezi stranami extrémního spektra, nebo nějakou nabídkou demokratické strany. Proto asi nebudu dávat nějaký generální zákaz, ale určitě to nebudeme doporučovat. Potom jsou kraje, kde může vzniknout koalice stran na půdorysu vládní koalice, ale pokud by se někdo nechal zlákat nabídkou a spojil by se s ANO, nebyl by to dobrý signál. Například Středočeský kraj je pro nás symbolický. V roce 2016 nás tam ANO vystřídalo a začalo vládnout s komunisty a sociálními demokraty. Všechno jim procházelo. Nyní máme možnost udělat koalici na půdorysu vládní koalice, byť bude křehká, a byla by obrovská chyba do toho nejít.

Očekáváte, že tentokrát bude vyjednávání o koalicích v krajích náročnější než po posledních volbách? Chybí Piráti, se kterými jste se často spojovali.

Stoprocentně. Je mi hrozně líto liberálních hlasů, které propadly, a teď v těch krajích budou chybět. To stoprocentně.