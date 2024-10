Teď jednáme se STAN. O variantě koalice s ANO jsem přemýšlel, ale zvažoval jsem obě varianty, protože žádná z nich není úplně ideální, říká místopředseda sněmovny a poslanec za ODS Jan Skopeček k situaci ve Středočeském kraji. Dodává ale, že „jednání“ neznamená, že se s někým jdete domluvit na koalici. Kdyby mu prý šlo o funkce, mohlo být o budoucím vedení v kraji už dávno rozhodnuto.

„ANO nám nabídlo post hejtmana. Kdyby to bylo tak, že mi jde jen o funkci, tak jsem se s nimi domluvil večer po volbách,“ tvrdí Skopeček, podle kterého je představa, že nebude po volebním klání mluvit s jeho vítězem, naprosto „iluzorní“.

„Nejednali jsme o koalici, jednali jsme o tom, jakou máme představu o budoucnosti kraje,“ říká ke schůzce s představiteli hnutí expremiéra Andreje Babiše a vysvětluje, že Spolu ve Středočeském kraji usiluje o vytvoření koalice s hnutím STAN, jako je tomu na vládní úrovni.

Jak vidí samotný výsledek krajských a senátních voleb? „Je to poslední varování, které nám pravicoví a středopravicoví voliči před sněmovními volbami, které budou už za rok na podzim, vysílají,“ odpovídá poslanec ODS, ale zároveň se utěšuje tím, že ve volbách druhého řádu, jako jsou ty krajské nebo do Evropského parlamentu, vládní strany dopadají hůře.

Skopeček v rozhovoru se Světlanou Witowskou také říká, že tušil, do jak složitých voleb jde. „Mně bylo jasné, že jdu do velmi riskantního projektu. Přesto jsem nechtěl své kolegy, kteří se věnují krajské politice, hodit přes palubu a nepomoct jim. Ale že by vládla poraženecká nálada, to ne.“

Pokud jde o spekulace o možné spolupráci vládní ODS s hnutím expremiéra Andreje Babiše na celostátní úrovni, místopředseda sněmovny si prý takovou variantu vůbec nepřipouští. Problém je podle Skopečka nejen v tom, jak ANO jedná, jak se profiluje, ale i jaké „alternativní návrhy“ v dolní komoře parlamentu prosazuje.

„Ty jejich návrhy možná zní hezky pro některé cílové skupiny, kterým by přinesly peníze navíc. Ale třeba pro veřejné finance by byly naprosto zdrcující a vedly by nás k bankrotu.“