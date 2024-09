Pro Starosty a nezávislé (STAN) znamená výsledek senátních voleb posílení už ve třetích volbách za sebou. Na síti X to dnes uvedl šéf hnutí, vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan. Připomněl, že všech šest kandidátů STAN ve druhém kole uspělo.

„Starostové budou díky tomu dál druhým nejsilnějším hlasem v horní komoře Parlamentu," podotkl Rakušan. „Věříme, že díky úzkému napojení na regiony, velmi dobré znalosti potřeb lidí v nich a taky díky schopnosti nominovat silné, konsenzuální osobnosti, mohou Starostové a nezávislí být dál přirozenou volbou pro ty voliče, kteří v politice hledají hlavně řešení svých každodenních starostí,“ dodal. Hnutí v horní parlamentní komoře obhajovalo pět míst.

Senátorský klub Starostů pravděpodobně po volbách zůstane druhou nejsilnější frakcí v horní parlamentní komoře, měl by mít nadále nejméně 18 členů.

Naopak senátorský klub ODS a TOP 09 přes oslabení z 36 na nejméně 29 členů po volbách zůstane nejpočetnější frakcí s právem nominovat předsedu Senátu.

Klub ANO a SOCDEM může být poprvé v historii s nejméně 13 členy třetí nejsilnější frakcí v Senátu, přičemž ANO může mít poprvé místo v jeho vedení.

Senátorský klub KDU-ČSL by měl mít nadále nejméně 12 členů díky tomu, že lidovečtí kandidáti ve volbách znovu zvítězili ve dvou obvodech.

Senátorské kluby vládních stran ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN budou mít přes vítězství ANO v jednaosmdesátičlenném Senátu většinu nejméně 59 křesel.

Vládní koalice tak podle premiéra Petra Fialy (ODS) v senátních volbách porazila hnutí ANO Andreje Babiše, když získala 15 mandátů proti devíti u ANO, včetně koalic v různých obvodech. Dodal, že se jedná o solidní výsledek a splnění cíle ubránit senát před levicovými populisty. Řekl to dnes na tiskové konferenci po sečtení výsledků voleb. Hnutí ANO letos poprvé v historii vyhrálo senátní volby, samo získalo letos osm mandátů z 27 možných, jeden další v koalici se SOCDEM. ODS letos obhajovala deset mandátů.

Fiala neočekává změnu práce v horní komoře. „Cíl, který jsme měli, byl jasný, ubránit Senát jako klíčovou pojistku demokracie před levicovými populisty. To se podařilo, když se podívám na výsledky kandidátů, 15 ku devíti ve prospěch vládních stran,“ řekl premiér. Podle něj se jedná o solidní a jednoznačný výsledek, kdy vládní koalice vyhrála nad hnutím ANO.

Předseda horní komory Parlamentu Miloš Vystrčil (ODS) uvedl, že strany vládní koalice budou mít v Senátu 59 senátorů, takže neočekává, že by se kultura a organizace práce v něm změnila. „Těším se, že bude práce nadále velmi korektní,“ dodal.

Fiala uvedl, že předpokládá pokračování Vystrčila na pozici předsedy Senátu. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš dnes uvedl, že si bude jeho hnutí nárokovat jednoho funkci jednoho z místopředsedů Senátu. Vystrčil řekl, že nárok na křesla ve vedení plyne z jednacího řádu. „Tím my se budeme řídit, a to bez ohledu na to, jestli si to pan Babiš přeje. Myslím si, že je naprosto zbytečné, aby nám někdo říkal, kdo má být nebo nemá být místopředsedou, tak ta situace nestojí a nikdy v Senátu nestála,“ dodal Vystrčil.

Babiš předpokládá, že by ANO po výhře v senátních volbách mohlo mít nárok na místopředsedu. Mohla by to podle něj být třeba Mračková Vildumetzová.