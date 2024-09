Ve volebním štábu ANO na pražském Chodově panovala v sobotu odpoledne dobrá nálada. Hnutí suverénně zvítězilo – získalo přes 35 procent hlasů a prvenství v deseti regionech Česka. Hvězdou večera se stal místopředseda strany Karel Havlíček, s 12 164 přednostními hlasy totiž z posledního místa kandidátky přeskočil i jejího lídra Tomáše Helebranta. A ANO ve středních Čechách zvítězilo s výsledkem 33,35 procenta, čímž Havlíček rozradostnil svého šéfa Andreje Babiše.

„To, co udělal ve Středočeském kraji, je neuvěřitelné. Odmakal to hospodu po hospodě. Nevěřil jsem tomu a on to dal,“ řekl Babiš. Karel Havlíček v rozhovoru pro HN rozebírá výsledky voleb a možné koaliční partnery v krajích.

„Karel je bůh.“ To byla první reakce Andreje Babiše k výsledkům voleb. Co na to říkáte?

Mě vždycky něčím překvapí, pan předseda. Ví samozřejmě, o čem je řeč, protože jsme se mezi sebou trošku špičkovali ve středních Čechách. On příliš nevěřil tomu, že se nám to tady podaří zvrátit, protože my jsme střední Čechy zahajovali na 18,5 procenta, byli jsme třetí a proti nám Praha-západ a Praha-východ. (Havlíček naráží na to, že v Praze a satelitních okresech metropole ANO volby stabilně prohrává – pozn. red.)

Postavil jsem tu kandidátku tak, že z toho někteří byli trošku rozpačití, že to byli neznámí lidé. Celostátně známé tváře jsme trošku upozadili, nasázel jsem tam lidi, kteří jsou známí ve svém mikroregionu, v malé obci, vesničce, třeba starosta, místostarosta, ale i třeba primátor. Tahle taktika se nám osvědčila. Navíc jsem tu kampaň dělal permanentně tři roky, objel jsem stovky míst ve středních Čechách, bral jsem nádraží, hospody, náměstí, návsi, obce, kdekoliv byla šance se potkat, tak jsem za těmi lidmi jezdil. A z posledního místa z kandidátky jsem se snažil trochu nasvítit ty méně známé tváře.

