Policisté v pátek popsali detailně svůj zásah po útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, který si vyžádal 14 obětí. Některá bílá místa v celém postupu ale stále zůstávají. Nejasnosti jsou zejména kolem toho, že o hrozbě nebylo dopředu informováno vedení vysoké školy.

Časový sled tragédie

Celá událost odstartovala podle kriminalistů ve 12:26 hodin, kdy se policii ozvala svědkyně s tím, že jí napsal kamarád sebevražednou SMS zprávu a na volání nereaguje. „Na to okamžitě reagují hlídky policie Středočeského kraje a okamžitě v řádu minut vyjíždí hasičský záchranný sbor, zdravotnická služba,“ popsal na tiskové konferenci náměstek ředitele pražské policie Vojtěch Motyka.

O šestnáct minut později dostávají kriminalisté zprávu, že se chce podezřelý zabít a jede do Prahy městskou hromadnou dopravou. Krátce poté oznamuje hlídka v okrese Kladno nález mrtvého muže, kterým je otec vraha.

„V domě je také nalezeno zařízení, které připomíná nástražný výbušný systém,“ přiblížil Motyka. Od jedné hodiny odpoledne je pak vyhlášeno republikové pátrání po podezřelém. Následně přichází požadavek ze Středočeského kraje, aby policie provedla šetření na filozofické fakultě. Konkrétní poznatek pak ukazoval na budovu fakulty v Celetné ulici, kde by se hledaný měl nacházet.

Objekt se začal vyklízet ve 14:22. O 37 minut později už ale přichází informace, že se střílí v hlavní fakultní budově na náměstí Jana Palacha. Tam dorazily první hlídky během čtyř až pěti minut.

„Rychlý příjezd policie zabránil dalšímu krveprolití. Střelec měl neskutečné zásoby, kdyby nebyl zahnán do kouta, tak by asi pokračoval,“ uvedl k tomu zástupce vedoucího odboru pohotovostní motorizované jednotky Josef Jeřábek. A vysvětlil také, proč při následném přesunu z budovy fakulty museli mít studenti ruce nad hlavou: „Bylo podezření, že útočník nebyl sám a měl někoho s sebou. I když se to nepotvrdilo, museli jsme to řešit. Proto museli mít lidi ruce nahoře, kdyby náhodou mezi nimi byl pachatel.“

Jistá spojitost s vraždou v Klánovicích

Zástupci policie v pátek dopoledne uvedli, že střelec byl v okruhu podezřelých z vraždy mladého muže a jeho dvouměsíční dcery v Klánovickém lese z minulého pátku. Odpoledne pak souvislost potvrdili na sociální síti X: „Balistická expertiza prokázala shodu zbraně, která byla použita v Klánovickém lese, se zbraní, která byla nalezena v domě, kde bydlel střelec z univerzity.“

Balistická expertiza prokázala SHODU zbraně, která byla použita v Klánovickém lese, se zbraní, která byla nalezena v domě, kde bydlel střelec z univerzity. #policiepp #policiepha — Policie ČR (@PolicieCZ) December 22, 2023

Proč policie dopředu nevarovala vedení fakulty?

Lidé z vedení fakulty už ve čtvrtek uvedli, že policie byla v budově ještě před samotným útokem. Od hlídky však vedení fakulty nedostalo žádnou informaci o možném hrozícím nebezpečí.

Policisté na místě, pravděpodobně na studijním oddělení, dostali informaci, že podezřelý by měl mít výuku v budově v Celetné ulici. Evakuovat tak začali právě tuto budovu. „Nebylo v silách policie všechny budovy fakulty vyklízet,“ uvedl ředitel pražské policie Petr Matějček.

Šéf pražské mordparty Aleš Strach pak na tiskové konferenci uvedl, že policisté před samotným útokem počítali „pouze“ s variantou, že hledaný chce spáchat sebevraždu: „Nebyla tam jediná indicie, že chce někomu ublížit.“

Už před 13:00 přitom policisté nalezli v domě v středočeské obci Hostouň zastřeleného útočníkova otce. Další indicií, že nemusí jít o běžnou sebevraždu, mohl být seznam střelných zbraní, které střelec legálně držel.

To podle Stracha nešlo přímo v domě na Kladensku kvůli nastraženým výbušninám rychle ověřit. Informace o registraci osmi střelných zbraní a čtyř tlumičů k nim ale mohli ve skutečnosti zjistit z Centrálního registru zbraní. „Informace z registru zbraní mají policisté přístupné on-line při zadání dotazu prostřednictvím Mobilní bezpečné platformy,“ uvedla k tomu pro HN mluvčí policejního prezidia Irena Pilařová.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se ale v pátek stejně jako policejní prezident Martin Vondrášek za policii postavil. Na odpolední tiskové konferenci uvedli, že o postupu policistů nemají pochybnosti, a zákrok označili za profesionální.

Proč první policisté na místě neměli dlouhé zbraně?

K budově se podle policistů dostaly nejdříve hlídky, které ji nemají ve své výbavě. „Neměli čas se někde zastavit, aby se přezbrojili,“ vysvětlil Strach. Střelbu po útočníkovi na střeše navíc policistům znesnadňoval velký počet lidí v ulicích či přilehlých domech. „Pokud však měl policista volné zorné pole, tak střílel,“ dodal Strach.