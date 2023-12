Balistická expertiza prokázala shodu zbraně z vraždy dvou lidí v Klánovickém lese z minulého týdne se zbraní z domu, kde bydlel střelec z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK). Policie to v pátek odpoledne uvedla na sociální síti X. Policisté dosud hovořili o tom, že indicie naznačují spojitost mezi případy, a než se potvrdí, plánovali udržovat v Klánovickém lese zvláštní opatření pro případ, že by tam hrozilo další nebezpečí.

Oběťmi v Klánovicích jsou podle médií dvaatřicetiletý muž a jeho dvouměsíční dcera. Při čtvrteční tragédii v univerzitní budově v Praze zahynulo 14 lidí včetně střelce, jedna oběť zemřela v nemocnici. „Balistická expertiza prokázala shodu zbraně, která byla použita v Klánovickém lese, se zbraní, která byla nalezena v domě, kde bydlel střelec z univerzity,“ uvedla policie.

Policisté tento týden Klánovický les kvůli vraždě dva dny prohledávali. Zapojily se stovky policistů z několika krajů včetně psovodů se psy či policistů na koních. Nenašli ale nikoho, kdo by se tam skrýval a byl nebezpečný. Neobjevili ani nic, co by aktuálně naznačovalo jakékoliv hrozící riziko, oznámili policisté ve středu s tím, že budou oblast dál hlídat.

Šéf pražské mordparty Aleš Strach v pátek dopoledne řekl, že podezřelý ze střelby na FF UK figuroval mezi podezřelými z Klánovic. Chybělo pár dní, aby se další tragédii zabránilo, uvedl.