Ve sněmovně jde aktuálně do druhého čtení návrh na změny ve třetím pilíři, tedy ve státem podporovaném dobrovolném spoření na penzi. „Stát ročně podporuje dobrovolné spoření na důchod víc než 10 miliardami korun, ale není jasné, co za ty peníze dostáváme. Cílem by mělo být měnit chování lidí, ne převádět z daní vybrané peníze od jedněch daňových poplatníků k jiným daňovým poplatníkům,“ říká ekonom Petr Janský z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který je zároveň členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). Podle něj jsou navrhované úpravy jen kosmetické – a soukromé úspory ani pak nebudou hrát v zabezpečení na stáří prakticky žádnou roli.

Jak jste spokojen se změnami, které vláda schválila v rámci změn v dobrovolném spoření na penzi, takzvaném třetím pilíři?

Stát má podporovat, aby se občané zajistili svými úsporami na stáří. Máme sice průběžný důchodový pilíř, ten je ale tak, jak je nastaven, neudržitelný. Potřebovali bychom, aby mu soukromé spoření na penzi pomáhalo víc, než je tomu dnes. Chválím vládu za snahu fungování tohoto pilíře od příštího roku zlepšit, ale změny jsou jen mírné a nejdou dostatečně daleko. Hlavní důvody, proč takzvané penzijko funguje špatně, tam zůstávají.

