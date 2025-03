Předsedkyně poslaneckého klubu opozičního hnutí ANO Alena Schillerová v pátek podala k Ústavnímu soudu návrh na zrušení loni schválené vládní důchodové reformy. ČTK to sdělil mluvčí ANO Martin Vodička. Text napadá především kontinuální porušování jednacího řádu Sněmovny při schvalování zákona a související porušení práv opozice, uvedlo ANO.

Hnutí zároveň napadlo i dvě obsahové části zákona. Jedná se o zvýšení věku odchodu do důchodu nad 65 let a nezajištění snížení důchodového věku pro 108 tisíc osob z takzvané třetí kategorie rizika. Zaměstnavatelé by měli mít povinnost pracovníkům v této části náročných profesí na stáří přispívat do spoření, Sněmovna podpořila koaliční návrh v úvodním kole minulý týden.