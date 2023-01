U bookmakerů kandidát na prezidenta Andrej Babiš v posledních hodinách před sčítáním hlasů výrazně ztrácel. Předseda hnutí ANO a jeden ze dvou kandidátů na Hrad v tom ale viděl příležitost pro své příznivce a radil jim, aby si šli vsadit. „Byl jsem ve Fortuně, kurz je 12. Vsaďte si 1000 korun a přijďte všichni volit, vyhrajete 12 tisíc. Babiš vždycky pomáhá, za Babiše bude líp,“ nabádal expremiér na svém twitterovém účtu. Sázení je ale hazardní hra, na které může vzniknout závislost. Nabádání či reklama by měla na takové riziko upozorňovat. Podobné podněcování k sázkám odsuzuje i adiktolog.

pane předsedo, pozor na investiční rady a propagaci sázkových her, v obou případech musíte upozornit na rizika a nepřístupnost do 18 let. Například vám tam chybí informace, že šance na takovou výhru je aktuálně 8 procent, a to, jak ekonom vašeho kalibru jistě ví, není mnoho pic.twitter.com/gzmVUxbRK3 — Otakar Schön (@o_schon) January 26, 2023

Z pohledu zákona o hazardních hrách podle ministerstva financí Babiš zákon neporušuje a nehrozí mu ani pokuta. Podle mluvčího resortu Tomáše Weisse je nicméně otázkou, jestli neporušil zákon o regulaci reklamy, která upravuje i lákání na hazardní hry, kam spadají i sázky.

„Taková reklama by měla by obsahovat sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let a také zřetelné varování, že účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Vedle zákonných otázek lze u prohlášení diskutovat také morální hledisko, zda je vhodné a etické zapojovat do prezidentské kampaně tematiku hazardního hraní,“ vysvětluje mluvčí.

Kromě toho, že nesmí reklama cílit na mladistvé a měla by viditelně a jasně obsahovat upozornění: „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!“, nesmí podle zákona o regulaci reklamy také propagování hazardu působit tak, že díky tomu můžou sázející zbohatnout.

Andrej Babiš, který je mimo jiné i bývalý ministr financí, v prezidentské debatě na TV Nova označil svoje doporučení za nadsázku a řekl, že se měl držet víc při zemi. „Možná jsem tam měl napsat sto korun,“ připustil, že za tisícikorunový hazard jeho kandidatura nestojí. „Já jsem byl velký bojovník proti hazardu, zničil jsem všechny automaty po hospodách. Ale byla to nadsázka, byly tam ty smajlíky,“ řekl ve čtvrtečním duelu s Petrem Pavlem.

Podle adiktologa Marcela Ambrože jeho příspěvek na sociálních sítích a další jemu podobné ale hazard legitimizují i s jeho dopady. Proto by se nad podobnými prohlášeními měli lidé, kteří jsou poslanci a kandidují na prezidenta, více zamýšlet. „Když je to někdo, koho zná celá Česká republika, je dvojnásobně citlivé se k některým věcem vyjadřovat. Jakékoliv reklamy na hazard, kterou potkáte, podněcuje nejenom nové klienty, ale i stávající, kteří už problém mají, dluží a jsou závislí. Podobná vyjádření jejich situaci jen prohlubují,“ upozorňuje ředitel Gambling Ambulance Sananim Ambrož.

Babišův krok vidí Alžběta Králová z Institutu politického marketingu jako taktiku na poslední chvíli, v rámci které chce zmobilizovat voliče. „Peníze vždycky lákají. Průzkumy Babišovi moc nepřejí a je vidět, že hraje vabank,“ říká však s tím, že vzhledem k tomu, na koho výrokem cílil, by to nemělo mít velký vliv. „Jde o lidi, kteří jsou většinou ze spíše chudších regionů. Jsou zatížení exekucí, méně vzdělaní, takže si nemyslím, že v tuto chvíli osloví velké množství voličů, kteří by šli a vsadili na něj svoje úspory,“ dodává.

V sázkových kanceláří Češi nechali za prezidentské volby už desítky milionů. Například během čtrnácti dnů vsadili lidé jen v sázkové kanceláři Chance 18 milionů korun, což mohl ovlivnit fakt, že na Andreje Babiše jsou kurzy poměrně vysoké. „Mohou tak být pro některé sázející voliče atraktivní. Další sázky jdou na volební účast, výsledky v krajích a podobně. Celkem si na některou z prezidentských příležitostí vsadilo u Chance přes 11 tisíc lidí,“ vyjmenovává mluvčí sázkové kanceláře Markéta Světlíková.