Předseda hnutí ANO a poslanec Andrej Babiš je pátým nejbohatším Čechem současnosti. Založil agrochemický holding Agrofert, do kterého patří více než 250 zemědělských, potravinářských a chemických podniků, včetně mediálního domu Mafra (vydávajícího Lidové noviny nebo Mladou frontu Dnes). Majitelem holdingu byl do roku 2017, kdy ho kvůli střetu zájmů převedl do svěřenských fondů.

Vlivný český podnikatel slovenského původu byl od 80. let vedený ve spisech komunistické Státní bezpečnosti jako její agent, nikdy se ale ke spolupráci nepřiznal. Kvůli evidenci ve svazcích se dodnes – zatím neúspěšně – soudí.

Babiš je obžalovaný z podvodu v souvislosti s udělením padesátimilionové dotace společnosti Farma Čapí hnízdo, svou vinu ale odmítá. Soud bude pokračovat od 19. do 22. prosince a termíny jsou vypsané ještě na 4. až 6. ledna. Nepravomocný rozsudek by tak mohl padnout jen týden před prvním kolem prezidentské volby. V případě Babišova zvolení by se ale soudní řízení muselo pozastavit.

V politice je Babiš činný od roku 2011, kdy založil občanskou iniciativu Akce nespokojených občanů, která kritizovala korupční prostředí v zemi a z níž poté vzniklo hnutí ANO. Po úspěchu strany ve volbách v roce 2013 se Babiš stal místopředsedou vlády a ministrem financí v kabinetě Bohuslava Sobotky (ČSSD). V následujících volbách v roce 2017 hnutí ANO zvítězilo a Babiš se stal premiérem. Kandidaturu na prezidentskou funkci po dlouhém váhání oznámil letos v říjnu.

Babiš má se současnou manželkou Monikou dceru a syna. Z prvního manželství má také dvě děti. Se synem Andrejem má velmi komplikovaný vztah.