Předsedkyně vládního klubu ANO Taťána Malá se v pátek ve sněmovně pustila do opozice. Vinila ji z neustálých obstrukcí a z poškozování obyvatel i Česka, protože se podle ní dosud nesmířila s porážkou v loňských sněmovních volbách. Opozice se vůči výtkám ohradila. Její zástupci poukazovali na kauzy vládních představitelů, které chtějí v dolní komoře projednat, i na to, že koalice s opozicí prakticky nejedná.
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V minulém volebním období vyvolávaly diskuse o neefektivním fungování sněmovny obstrukce tehdy opozičních ANO a SPD, časté mimořádné schůze i jednání do pozdního večera.
Malá uvedla, že opozice se mýlí, pokud se domnívá, že svými zdržovacími postupy trestá premiéra Andreje Babiše (ANO) a vládu. „Poškozujete lidi a poškozujete celé Česko,“ řekla. Za prvních 388 dnů nynějšího volebního období vyšlo ve Sbírce podle Malé 32 zákonů, zatímco v minulém období 72. „Vy jste se prostě rozhodli destruovat Poslaneckou sněmovnu a parlamentní demokracii,“ řekla předsedkyně frakce ANO.
Předseda klubu ODS Marek Benda oponoval tvrzením, že koalice se neumí chovat a nalézat kompromisy. Častá noční jednání jsou podle něho známkou neschopnosti vládního tábora. Předsedkyně poslanců STAN Michaela Šebelová řekla, že ji vystoupení Malé urazilo. Koalice podle Šebelové umí jen překvapovat, umlčovat a razit svůj názor. „Vy absolutně nechápete, co je parlamentní demokracie,“ řekla.
„My ty občany hájíme, my je hájíme před těmi nesmysly, které chaoticky navrhujete,“ oponoval šéf frakce KDU-ČSL Marian Jurečka. Poukazoval na to, že koalice často volí poslanecké novely místo předkládání vládních návrhů, kterých nynější kabinet podle něho dodal v porovnání s minulým obdobím dosud o třetinu méně. Členové vlády navíc podle Jurečky až na výjimky o chystaných předlohách s opozicí nejednají. „Je to o tom, jak vy přistupujete k jednání,“ přidal se předseda klubu TOP 09 Jan Jakob.
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Předseda Pirátů Zdeněk Hřib míní, že nervozita ve vládních řadách stoupá zjevně kvůli klesající podpoře kabinetu mezi veřejností. Největší profesionality v obstrukcích podle něho dosáhli v minulém volebním období právě zástupci tehdy opozičních ANO a SPD. „Nevím, koho tady chcete školit,“ podivoval se pirátský předseda. Hlavní příčina toho, že opozice pravidelně navrhuje nové body schůze, podle Hřiba tkví v tom, že chce projednat kauzy, které kabinet vrší.
Vztahy mezi koalicí a opozicí se viditelně zhoršily po neočekávaném nočním úvodním jednání o návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku koncem října. Podle Malé ale opozice toto téma jen zneužila, neumí být konstruktivní a nemá co nabídnout kromě programu Antibabiš.
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