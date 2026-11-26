Česká televize (ČT) podle zástupce generálního ředitele Milana Fridricha považuje za klíčové zvýšení státního příspěvku na své hospodaření z navrhovaných 5,7 miliardy na 6,7 miliardy korun. Požaduje rovněž změnu valorizačního mechanismu z navrhovaných deseti procent kumulované inflace na šest procent a výslovné zakotvení nároku ČT na příspěvek. Dalším požadavkem je zrušení loňského limitu pro obchodní sdělení a také zrušení odvodu 25 procent ze sponzoringu do Státního fondu kultury. Fridrich to dnes uvedl na veřejném slyšení v Poslanecké sněmovně.
Vládní koalice v říjnu v prvním čtení ve sněmovně schválila návrh změny financování, která mění poplatkový systém na příspěvek ze státního rozpočtu. Ten ale má být v případě ČT 5,7 miliardy korun, tedy o miliardu nižší než letošní očekávaný výběr poplatků, u Českého rozhlasu pak 2,065 miliardy, tedy o 400 milionů méně. Druhé čtení návrhu má být v lednu a koalice k němu slibuje širokou odbornou diskusi.
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Podle Fridricha ČT stále trvá na zachování stávajícího poplatkového systému. V případě změny financování pak požaduje ústavní záruky. Nárok ČT na finanční úhradu by měl být podle něj zakotvený v Listině základních práv a svobod. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) dnes uvedl, že pro ústavní záruky nevidí důvod.
Navrhovaný příspěvek ze státního rozpočtu podle Fridricha vrací financování ČT před rok 2008. V té době měla z výběru poplatků 5,7 miliardy korun, k tomu ale ještě dalších 1,3 miliardy korun z reklamy. V dalších letech pak ze svých rezerv k výnosu z poplatků přidávala do hospodaření stovky milionů korun. V roce 2024 to bylo například 420 milionů korun. Tyto rezervy ale v současnosti již téměř vyčerpala.
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