Na nedělní slavnostní vyhlášení letošních cen za mimořádný přínos kultuře, který se odehrál v netradičním formátu bez živého televizního přenosu a s omezeným počtem hostů, někteří laureáti nedorazili. V Sukově sále Rudolfina zůstala podle odhadu zpravodaje ČTK zhruba čtvrtina židlí neobsazená. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) se z účasti omluvil. Na dotaz ČTK v textové zprávě odpověděl, že má virózu a potřebuje se zotavit, aby mohl dorazit na pondělní jednání vlády. Při předávání ocenění ho zastoupil vrchní ředitel sekce živého umění Milan Němeček. Předáno bylo pět ze sedmi cen.
Nechceme zpolitizované festivaly. Když jdete za státem pro stovky milionů, nemůžete si dělat, co chcete, říká náměstek ministra kultury Gody Kocián
Cenu Ministerstva kultury ČR obdržela Helena Bezděk Fraňková za mimořádný přínos české audiovizi. Ministerstvo kultury dále ocenilo Josefa Ptáčka za přínos divadlu, Vlastu Reittererovou za přínos hudbě, Annu Daučíkovou za výtvarné umění a in memoriam režiséra Juraje Herze. Státní cenu za literaturu získal Václav Jamek za román Rok s ostatními sirotky a Stanislava Pošustová-Menšíková za nadčasový překlad trilogie Pán prstenů. Daučíková a pozůstalí Herze na udílení cen nedorazili. Za nemocného Ptáčka převzala cenu jeho dcera.
Slavnostnímu vyhlášení předcházela před vchodem do Rudolfina protestní akce proti podobě ceremoniálu. Účastníci protestu kritizovali skutečnost, že zatímco v minulých letech se ceremoniál konal na Nové scéně Národního divadla za účasti široké kulturní veřejnosti a v přímém přenosu České televize, letos se přesunul do Rudolfina a počet pozvaných hostů byl omezen. Mluvčí ministerstva Barbora Šťastná to podle České televize zdůvodnila potřebou šetření. Záznam z udílení cen ale Česká televize v sále natáčela.
Klempířovo ministerstvo žehlí výroky svého náměstka. Za „koňské hlavy v posteli“ se památkářům omluvilo
Mezi protestujícími byla i loňská laureátka Státní ceny za překladatelské dílo a předsedkyně Obce překladatelů Anežka Charvátová, která držela v rukou červený transparent s nápisem "Demisi ministra kultury“. Ten později rozvinula i v sále, uvedl Deník N.
Spisovatel, básník, esejista, publicista a diplomat Jamek obdržel Státní cenu za literaturu za román Rok s ostatními sirotky s přihlédnutím k jeho předešlé tvorbě beletristické, esejistické i k překladatelské činnosti. Pošustová-Menšíková byla oceněna za překlad trilogie Pán prstenů a nastavení vysoké jazykové laťky pro celý žánr fantasy.
"Pána prstenů, všech těch 1400 stránek, překládala za temných normalizačních časů pro jednoho jediného čtenáře: svého tatínka. Ale nakonec si ho přečetlo dobrého půl milionu lidí. A já tímto Staše děkuji. Ne jen z moci úřední, ale jako člověk," napsal na facebook předseda překladové komise Viktor Janiš. Pozastavil se zároveň nad podobou ceremoniálu, kdy "ministerstvo kultury chce pár lidí ocenit, ale nechce, aby se o tom někdo dozvěděl".
Cenu Ministerstva kultury ČR za přínos v oblasti divadla dostal Ptáček za celoživotní přínos v oboru divadelní fotografie, schopnost dokumentovat širokou škálu žánrů a za pedagogickou činnost inspirující odbornou i laickou veřejnost. Reittererová má Cenu Ministerstva kultury ČR za dlouholetý přínos oboru hudební publicistiky a za popularizaci klasické hudby.
Cena Ministerstva kultury ČR za přínos v oblasti kinematografie a audiovize patří Heleně Bezděk Fraňkové za mimořádný přínos české audiovizi, za vizi a vytrvalost, s nimiž vybudovala moderní systém státní podpory a filmových pobídek a osobní nasazení při zásadní transformaci Státního fondu audiovize. "Cenu použiju na kofinancování své nové aktivity, vývoji prsních implantátů pro ženy po rakovině," sdělila.
Stejnou cenu obdržel in memoriam Juraj Herz, jehož nejslavnější snímky Spalovač mrtvol, Petrolejové lampy, Morgiana nebo Sladké hry minulého léta, patří do zlatého fondu české kinematografie. Cenu Ministerstva kultury ČR za přínos v oblasti výtvarného umění a dlouhodobé tvůrčí a pedagogické působení si nepřevzala bratislavská rodačka Anna Daučíková. "Před rokem 1989 strávila dvanáct let v Moskvě, kde vzniklo mimo jiné několik cyklů fotografií. V přímém přenosu zažila zrůdnost tamního režimu a uvědomila si, že snaha o jakoukoliv apolitičnost v autorském vyjádření je marná," píše se v brožuře k vyhlášení cen.
Vyhlášení laureátů Státních cen a Cen Ministerstva kultury ČR se loni uskutečnilo ve Stavovském divadle. Státní ceny se podle hodnocení poroty udělují za literaturu a také za překladatelské dílo. Cena ministerstva je za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění, architektury a kinematografie či audiovize.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit