Motoristé sobě před volbami lákali voliče na to, že dali dohromady tým nejlepších českých expertů, který umí vyřešit složité věci – zejména schodky státních rozpočtů. Kromě již okřídleného hesla, že pohlídají Andreje Babiše, aby byl rozpočtově zodpovědný, slibovali vyrovnaný rozpočet nebo velké škrty v oblasti dotací.
Jak se jim to daří, opět ukázalo poslední rozhodnutí koaliční rady z tohoto týdne. Jejich stranické špičky kývly, že se od poloviny příštího roku vrátí slevy na jízdném pro seniory a studenty na úroveň z dob Babišovy minulé vlády – tedy ze současných 50 procent na Babišových 75 procent. Kolik to bude stát? Zhruba 1,5 miliardy korun, které formálně připutují z důchodového účtu.
Letos v září to přitom sám ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) kvůli nedostatku peněz pro rok 2027 zkoušel odpískat. Proč Motoristé i tentokrát další výdaj bez okolků skousli, i když slibovali šetřit? A kde jinde museli ze svého programu ustoupit?
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