Severovýchodní Praha je ucpaná auty jako zřejmě nikdy dříve. Souběh několika oprav silnic ji ucpal hlavně směrem od „teplické“ dálnice D8. Aktuální plány stavebních prací ukazují, že to potrvá minimálně do posledního listopadového víkendu.
Problém už se táhne od října a spíš se stupňuje, nebyly ale úplně jasné hlubší příčiny. Ty se zřetelněji ukazují až teď – i díky čerstvě výměně vedení města.
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