Hned několik říjnových dnů nedávno poutala pozornost kuriózní nehoda: 7. října uvázl pod mostem v Praze 4 kamion převážející vrtnou soupravu. A hasiči ho dostávali jen velmi obtížně ven, zabralo to přes 24 hodin a pomáhat musely vyprošťovací tanky. Doprava v okolí nemocnice v Krči mezitím kolabovala.

Vina půjde zřejmě za majitelem auta, který podle magistrátu neměl ani jedno potřebné povolení – pro nadrozměrnou přepravu ani pro vjezd do oblasti, kam kamiony vůbec nesmí.

Zároveň ale incident ukázal i mezery v dopravním značení. Pražský magistrát věděl o tom, že průjezdná výška pod mostem se zmenšila, řešil kvůli tomu změnu značení – na ni ale několik týdnů nedošlo.

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Co se dočtete dál

  • Kdo mohl za nedostatečné značení.
  • A proč to trvalo tak dlouho.
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