V Praze bude v tomto volebním období vládnout koalice STAN, Spolu (ODS a TOP 09) a Prahy sobě. Primátorem bude lídr Starostů a dosavadní primátorův náměstek Petr Hlaváček. Zástupci stran to ve středu řekli novinářům. Koalice bude mít v 65členném zastupitelstvu pohodlnou většinu 47 hlasů. Podrobnosti o personálním složení městské rady plánují strany koalice sdělit 18. listopadu, den před jednáním zastupitelstva, na kterém se bude volit vedení města.
„Myslím, že máme širokou, velmi dobře a profesionálně sestavenou koalici,“ řekl budoucí primátor. Dodal, že koalice tří stran, které byly nejúspěšnější ve volbách, reprezentuje 63 procent pražských voličů.
Lídr Spolu Tomáš Portlík (ODS) uvedl, že při vyjednáváních o koalici byly třecí plochy například v otázce úprav parkovacích zón, ale dohoda vznikla. „Nebylo to jednoduché, ale myslím si, že ten výsledek posune Prahu vpřed,“ uvedl předseda Prahy sobě Adam Scheinherr.
Hlaváček dále řekl, že nové vedení města plánuje změny ve vedení velkých městských firem. „K zásadní změně dojde v Pražských službách,“ uvedl. Dodal, že „posílit“ potřebuje i dopravní podnik.
Hra o pražské trůny. Praha sobě měla nabídnout ODS post primátora, aby obešla vítězné Starosty
V jedenáctičlenné radě města bude mít STAN pět členů včetně primátora, Spolu čtyři a Praha sobě dva. Server iDNES.cz uvedl, že Hlaváček by měl mít jako primátor na starosti územní rozvoj. Pavel Dobeš má mít na starosti smart cities, zahraniční spolupráci, inovace a energetiku, Michal Biskup IT a bezpečnost, Hana Novotná životní prostředí a Antonín Klecanda (všichni STAN) sport, školství a volný čas.
Portlík má být podle serveru radní pro finance a majetkové účasti, Alexandra Udženija (ODS) pro sociální věci a zdravotnictví, Michal Hroza pro infrastrukturu stejně jako dosud, Tomáš Slabihoudek (oba TOP 09) má zůstat radním pro kulturu. Za Prahu sobě má mít Scheinherr na starosti dopravu a David Bouz majetek. Hlaváček řekl, že informace serveru v zásadě odpovídají realitě.
Jednání o pražské koalici začala v týdnu po komunálních volbách, které se konaly 9. a 10. října. Vedlo je vítězné hnutí STAN, které hned zkraje uvedlo, že chce koalici se Spolu, do které by mohl vstoupit třetí partner v podobě Prahy sobě, či Pirátů. Spolupráci s hnutím ANO všechny subjekty vyloučily.
Na minulý čtvrtek svolal dosluhující primátor Bohuslav Svoboda (ODS) ustavující zastupitelstvo, které strany přerušily do 19. listopadu, kdy by se mělo volit nové vedení. Do té doby chce mít koalice podepsanou koaliční smlouvu.
Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo Spolu rovněž se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11 mandátů, Piráti získali sedm mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace