Hubnout rychleji, a přitom nemuset jíst méně. I to je podle výzkumů české lékařky Hany Kahleové možné. Záleží totiž nejen na tom, kolik kalorií sníme, ale také kdy a v jaké podobě. Rostlinná strava například dokáže zvýšit spalování kalorií po jídle až o 14 procent. A skladbou jídelníčku lze ovlivnit produkci hormonu, na kterých stojí slavné léky na hubnutí. Jaké další překvapivé poznatky o hubnutí a metabolismu přinesly výzkumy Kahleové, která dnes působí v prestižní americké organizaci?
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