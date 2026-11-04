Demence patří k největším zdravotním hrozbám stárnoucího světa. Nemoc postupně bere paměť, samostatnost i schopnost poznávat své nejbližší. Podle odhadů by s některou z forem demence mohlo do roku 2050 žít více než 150 milionů lidí. Účinná prevence v podobě očkování přitom neexistuje. Letošní rozsáhlá studie však přináší překvapivou zprávu. Jedna vakcína, určená proti úplně jinému onemocnění, byla spojena s až o 51 procent nižším rizikem diagnózy demence.
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