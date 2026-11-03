Co skutečně zpomaluje stárnutí a které rady pro dlouhověkost jsou jen marketingovým trikem? Jak předejít infarktu, demenci nebo rakovině? Jak si sestavit ideální trénink? A jak velkou roli hrají v délce a kvalitě života pohyb, strava, spánek nebo moderní medicína? Health & Longevity Summit Hospodářských novin, který se uskutečnil 20. a 21. října v pražském Slovanském domě, přilákal čtyři stovky účastníků a nabídl odpovědi na otázky, které se týkají delšího zdraví.
Přední lékaři, vědci a odborníci na dlouhověkost představili nejnovější vědecké poznatky, vyvrátili rozšířené mýty a nabídli konkrétní doporučení, jak si udržet zdraví a vitalitu co nejdéle. Od prevence kardiovaskulárních a neurodegenerativních onemocnění přes výživu, pohyb a mikroplasty až po nové technologie, biologický věk a budoucnost zdravotnictví.
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