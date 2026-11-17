Rozhodnutí do 30 dnů, ve výjimečných případech do šedesáti. Takové lhůty na vydání běžných správních rozhodnutí dává zákon tuzemským úřadům. Jedním z nich je i Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Ten už ale několik let tyto lhůty není schopen dodržovat. A omluvu, že sice nedodržuje zákon, ale nezbývá mu nic jiného, dokonce píše do odpovědí na stížnosti.
Co se dočtete dál
- Proč přestal úřad stíhat vyřizování podnětů.
- Jak se snaží situaci řešit.
- Jaké to může mít další následky.
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