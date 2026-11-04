Státní platby do zdravotnictví za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané zřejmě vzrostou příští rok zhruba o 13 miliard korun. Vyplývá to z novely, kterou ve středu schválila sněmovna. Vláda původně navrhovala meziroční růst o 21 miliard. Dolní komora částku koaličním pozměňovacím návrhem snížila. Důvodem je očekávaný vyšší výběr pojistného i nárůst počtu pečujících osob, které rovněž patří mezi takzvané státní pojištěnce.
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Zvýšení plateb má podle důvodové zprávy zajistit finanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění a stabilizovat systém. Předlohu nyní dostane k posouzení Senát.
Zvýšení plateb má podle důvodové zprávy zajistit finanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění a stabilizovat systém. „Návrh cílí na to, abychom měli v příštím roce poprvé po několika letech vyrovnanou bilanci hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Pro novelu hlasovala vedle koaličních zákonodárců i část poslanců opozičních STAN a KDU-ČSL.
Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) se obává toho, že příští rok se bude situace s růstem plateb za státní pojištěnce opakovat. Míní, že o kvalitu, dostupnost a efektivitu péče se mají starat zdravotní pojišťovny. Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS) pokládá za chybu posílání peněz do systému, který je spolkne a pacient nic nepozná. Volala po zvýšení efektivity. Rovněž podle Lucie Sedmihradské (STAN) potřebuje systém taková pravidla hospodaření, aby bylo udržitelné.
Nynější novela není dlouhodobým řešením, upozornil Vojtěch. Ministerstvo podle něho připravuje několik reformních zákonů. „Míříme k tomu, abychom zdravotnictví zefektivnili,“ zdůraznil.
Schválený pozměňovací návrh ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného (Motoristé) zohledňuje podle zdůvodnění odhadovaný vyšší výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dalších příjmů systému asi o pět miliard korun. Zvýšení počtu státních pojištěnců v kategorii pečujících osob má přinést kolem tří miliard korun. Příjmy systému vzrostou v roce 2027 podle úhradové vyhlášky o 50,2 miliardy na 605 miliard korun, uvádí pozměňovací návrh. Letos předpokládá systém veřejného zdravotního pojištění podle podkladů schodek 15 miliard korun.
Stát by posílal zdravotním pojišťovnám podle vládní novely 2479 korun na pojištěnce měsíčně místo letošních 2188 Kč. Pozměňovací návrh platbu zvyšuje meziročně podle výpočtu ČTK na 2368 korun za měsíc tím, že vyměřovací základ snižuje v porovnání s vládní novelou o 822 korun na 17 540 korun.
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Předloha dočasně ruší automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce zavedenou v minulém volebním období od roku 2024. Příští rok by přinesla do zdravotnictví podle podkladů zhruba 3,2 miliardy korun navíc. Valorizace o inflaci a o polovinu růstu reálné mzdy se má podle novely opět použít od roku 2029. V roce 2028 by byla státní platba stejná jako příští rok.
Opoziční poslanci ze STAN a KDU-ČSL v čele s Michaelou Šebelovou (STAN) prosadili zrušení pětiprocentního limitu na příspěvek, který mohou zdravotní pojišťovny posílat z fondu obecně prospěšných činností pacientským organizacím. Odstraněním hranice by pojišťovny mohly podle zdůvodnění rozhodnout o reálné výši podpory pacientských organizací podle aktuálních potřeb. Sněmovna odmítla druhou část úpravy, podle níž by ministerstvo zdravotnictví dostalo zmocnění k vydání vyhlášky týkající se příspěvků pro pacientské organizace.
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