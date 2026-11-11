Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) odebral bezpečnostní prověrku předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petru Mlsnovi. Napsal to ve středu Deník N s odkazem na čtyři zdroje z bezpečnostní komunity a úřadu vlády. Podle serveru Mlsna nemá od minulého týdne platnou bezpečnostní prověrku na stupeň tajné, kterou při svém nástupu sám zdůrazňoval jako jednu ze záruk důvěryhodnosti. Tím fakticky padly Mlsnovy šance na obhajobu funkce v zahájeném výběrovém řízení, napsal web. Šestiletý mandát mu končí k 2. prosinci. Vyjádření Mlsny ČTK zjišťuje.
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Vláda výběrové řízení na předsedu antimonopolního úřadu vyhlásila v úterý, uzávěrka přihlášek je 18. listopadu. Zákon sice bezpečnostní prověrku od šéfa ÚOHS přímo nevyžaduje, podle serveru je však problém s prověrkou u tak významné pozice signálem o nespolehlivosti.
O zrušení platnosti Mlsnova osvědčení pro přístup k utajovaným informacím rozhodl NBÚ podle Deníku N na základě podnětu Bezpečnostní informační služby (BIS). Bezpečnostní úřad rozhodnutí nekomentoval. „Bez ohledu na tento či jakýkoli jiný dotaz se NBÚ k žádným okolnostem konkrétních bezpečnostních řízení nemůže vyjadřovat,“ sdělil serveru mluvčí NBÚ Milan Radosta. Podle informací Deníku N jde o rozhodnutí na prvním stupni, proti kterému se Mlsna může bránit podáním rozkladu.
Po Mlsnově odchodu z funkce dlouhodobě volají některé nevládní organizace včetně Transparency International, které usilují o reformu úřadu. Podle neziskových organizací Mlsna koncentruje velkou část pravomocí. Kromě rozhodování v druhostupňovém řízení má také zvláštní pravomoci v hospodářské soutěži, ovlivňuje podobu kontrolní činnosti nebo výši sankcí. „Přijde nám nepřijatelné, aby Mlsna pokračoval v dalším mandátu,“ uvedl v září Jan Dupák z Transparency International. Problematické je i to, že Mlsna podle něj udržuje kontakty s politiky.
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Mlsna v září uvedl, že svoji případnou opětovnou kandidaturu neřeší. „Řeším teď výročí 35 let fungování úřadu a případně, když nebudu předsedou, abych ho předal v co nejlepší kondici a mohl být na to hrdý. Myslím, že jsem odvedl velký kus práce. Když jsem úřad v roce 2020 přebíral, nebyl v dobré kondici. Za svou práci se nestydím a jsem na ni hrdý,“ uvedl tehdy. Podle zdrojů Deníku N z úřadu vlády se Mlsna o další funkční období ucházet chtěl a problémy s prověrkou mu to překazily.
Klíčovými kompetencemi ÚOHS jsou od roku 1991 ochrana hospodářské soutěže, od roku 1995 dohled nad zadáváním veřejných zakázek, od roku 2000 veřejná podpora, od roku 2010 významná tržní síla a od roku 2024 přístup k dopravní infrastruktuře. Úřad, který byl v 90. letech čtyři roky i ministerstvem, za 35 let vedlo pět různých předsedů a vystřídalo se v něm zhruba 900 zaměstnanců. ÚOHS má od svého vzniku sídlo v Brně.
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