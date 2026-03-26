Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) se zabývá nedělním výrokem vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka (za Motoristy) o informacích k sankcím vůči Rusku. Jako důvěrné by je neměl znát. Napsal to ve čtvrtek server iROZHLAS. Úřad serveru potvrdil, že se začal zabývat objasňováním možného bezpečnostního incidentu. Turkovo vyjádření ČTK shání.
V souladu se svou působností v oblasti ochrany utajovaných informací se NBÚ zabývá zjišťováním, prověřováním a vyhodnocováním všech skutkových okolností dané věci, sdělil serveru za úřad Milan Radosta.
Turek v nedělním diskusním pořadu České televize hovořil o dvacátém sankčním balíčku, který chystá Evropská unie proti Rusku. „Jsou tam tvrdé sankce ve vztahu k Rusku, které jsou ale v utajeném režimu, takže je tady nemůžu říkat,“ uvedl. Server poznamenal, že sankce se zpravidla projednávají, vyřizují a schvalují v důvěrném režimu, k čemuž je nutné mít osvědčení NBÚ, které Turek nemá.
Podle zdrojů redakce je pravděpodobné, že NBÚ si pozve Turka k vysvětlení. Turek se může seznamovat s poznatky v nejnižším stupni vyhrazené. Takové povolení mu vydalo ministerstvo životního prostředí. Jako poslanec má přístup k utajovaným informacím, ale jen v rozsahu nezbytném pro výkon funkce.
