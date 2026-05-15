Vláda zřejmě bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu až do roku 2036. Výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) se nebudou započítávat do schválených výdajových rozpočtových rámců. Prodloužení této výjimky v pátek schválila sněmovna ve sporné novele zákonů, které se týkají veřejných rozpočtů.
Vláda si otevírá dveře k vysokým schodkům, není ovšem jediná, kdo utrácí víc, než může
Stejně tak bude moci vláda navyšovat výdaje státního rozpočtu na strategické infrastrukturní stavby podle liniového zákona. S oběma návrhy přišla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Předlohu nyní dostane k posouzení Senát.
Přijaté pozměňovací návrhy obsahují i další změny. Opozice se obává toho, že to rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti, umožní vládě nekontrolovatelné utrácení, a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu. Schillerová to ale opakovaně odmítla. Opozici vadí i to, že by vláda v některých případech mohla upravovat rozpočet bez souhlasu sněmovny. Chce se obrátit na Ústavní soud.
Je to jen pojistka, říká Schillerová ke kritice „rozpočtového armagedonu“
Pro zákon hlasovalo 91 poslanců vládní koalice. Proti hlasovalo 68 poslanců opozice. Pevné hlasování na 12.30 prosadila dopoledne vládní koalice. V rozpravě zůstalo ještě 37 poslanců, na které se nedostalo slovo.
„Tento zákon sám o sobě neznamená zvýšení deficitu ani o jednu jedinou korunu,“ prohlásila ministryně Schillerová v reakci na kritiku opozice. Opakovaně zdůrazňovala závazek vlády udržovat schodek veřejných financí bezpečně pod třemi procenty HDP. Uvedla také, že podle pravidel, která po sobě zanechala bývalá vláda Petra Fialy (ODS), by nebyl státní rozpočet sestavitelný v rámci zákona. Zákon označila za rozumný a nemá podle ní alternativu.
Zřejmě nejvýraznější změnou, kterou zákon v předložené podobě přinášel, je sestavování výdajových rámců na základě střednědobého růstu čistých výdajů, a ne podle stanovené výše maximálního strukturálního salda. Změna vychází z evropské směrnice. Nově má také platit, že primárním saldem sektoru veřejných institucí se bude rozumět rozdíl celkových příjmů a celkových výdajů podle pravidel EU. Bude ale upravený nejen o vliv hospodářského cyklu a vliv jednorázových opatření, ale i o úrokové výdaje. Představitelé Pirátů proto tvrdí, že vláda úrokové výdaje vyřazuje z takzvané dluhové brzdy.
Předloha už v navrženém znění umožňuje vládě zvýšit celkové výdaje státního rozpočtu až o deset procent při zhoršení bezpečnostní situace. Vláda by mohla takto převádět peníze hlavně v případě vyhlášeného stavu ohrožení státu, válečného stavu nebo v případě zhoršené bezpečnostní situace, zejména v návaznosti na aktivaci článku 4 nebo 5 Severoatlantické smlouvy. Týkalo by se to i rozhodnutí na základě doporučení Bezpečnostní rady státu. Opoziční řečníci ale upozorňovali na to, že jen letos by takhle mohla vláda zvýšit výdaje až o 240 miliard korun.
Nově na návrh ministryně Schillerové prodloužila sněmovna takzvanou únikovou doložku, která se týká výdajů na obranu. Sněmovna ji schválila již loni na návrh tehdejšího ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS). Jeho návrh stanovil, že rozdíl mezi dvěma procenty HDP a skutečným objemem výdajů na obranu se nebude započítávat do výdajových limitů, ke kterým vládu zavazuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. Další návrh ministryně umožňuje nově obdobně navyšovat i výdaje na strategické stavby podle liniového zákona, a to rovněž do roku 2036.
Další návrhy ministryně se týkají sestavování novely státního rozpočtu. Její návrhy také umožňují měnit návrhy takzvaných parlamentních kapitol, tedy šestice institucí, kterým návrh základních údajů schvaluje sněmovní rozpočtový výbor. Jde o sněmovnu, Senát, Hrad, Nejvyšší kontrolní úřad, Ústavní soud, ombudsmana a Úřad Národní rozpočtové rady. V případě, že v návrzích rozpočtu těchto kapitol nebo v novele státního rozpočtu nastanou změny, bude je moci ministerstvo financí při přípravě novely rozpočtu změnit po dohodě se správcem kapitoly.
Například poslanec ODS Karel Haas hovořil o největším rozkolísání ústavního systému od roku 1993. Bývalý ministr Lukáš Vlček (STAN) hovořil o zásahu do ústavní dělby moci. Předseda klubu TOP 09 Jan Jakob uvedl, že pozměňovací návrhy jsou protiústavní a že to bude součástí připravovaného podání k Ústavnímu soudu.
„Jestli si opravdu myslíte, že se s tímhle nesejdeme u Ústavního soudu, tak se hrozně mýlíte,“ řekl po hlasování předseda klubu ODS Marek Benda. Schillerová oponovala, že zákon nezmění rozpočtové plány vlády, schodky budou podle ní pod tři procenta HDP s postupným poklesem. „Vyřešíme monstrózní selhání minulé vlády v evropské a české rozpočtové politice,“ uvedla. Podle šéfa frakce SPD Radima Fialy minulá vláda Petra Fialy (ODS) postupovala tak, že skoro není možné sestavit rozpočet.
