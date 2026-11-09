Sedm politických náměstků zatím nemá bezpečnostní prověrku, mezi nimi jsou například oba náměstci ministra obrany. Píše to v pondělí server iROZHLAS.cz. Druhý stupeň prověření potřebuje celkem 17 politiků ve funkcích ministerských náměstků.
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Radiožurnál a iROZHLAS.cz si informace od ministerstev vyžádaly na základě informačního zákona. Většina politiků se ujala funkce na začátku letošního roku. Server píše, že běžně stačí Národnímu bezpečnostnímu úřadu (NBÚ) na vydání osvědčení půl roku. Pokud si situace žádá hlubší prověření, může si lhůtu prodloužit.
Pokud náměstci prověrku nemají, nemohou podle serveru zastoupit svého ministra nebo ministryni na vládních jednáních, kde zazní informace od zpravodajců. Nemají přístup na Bezpečnostní radu státu, na jednání v centrále Severoatlantické aliance (NATO) v Bruselu ani k jakýmkoliv citlivým dokumentům. To může být podle serveru problém u náměstků na ministerstvu obrany - Radovana Vícha z SPD a René Schreiera za ANO.
Vích serveru sdělil, že žádné omezení v činnosti nepociťuje. Redakce se ho ptala, zda v době, kdy Česko čelí hybridní válce, nemá ztížený přístup ke strategickým informacím v rámci NATO. „Tady žádná hybridní válka není. Nezdržuje mě to a požádejte si o informace podle stošestky (zákon o svobodném přístupu k informacím, pozn. red.),“ řekl Radiožurnálu. Schreier na stejný dotaz nereagoval.
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Mezi čekateli na prověrku jsou také náměstkyně ministra zdravotnictví Karla Maříková (SPD), náměstek ministra zemědělství Oldřich Černý (SPD) nebo oba náměstci ministryně financí Tomáš Krabec (nestr.) a Petr Mach (SPD). Neznají důvody, kvůli kterým se řízení protahuje. O prověrku zatím nepožádal náměstek ministryně pro místní rozvoj Pavel Kryštof nominovaný za SPD, podle ministerstva tak učiní v následujících týdnech.
Server připomíná, že v minulosti nezískal prověrku například Rudolf Blažek z ODS, náměstek ministra obrany Alexandra Vondry (ODS), který kvůli tomu musel skončit. Téměř tři roky strávil ve funkci bez prověrky Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) v letech 2017 až 2020. Úřad mu tehdy stanovil datum, do kdy musí osvědčení získat, jinak bude přeřazen na nižší post.
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