České hokejistky v čele s asistentem trenéra Ivo Mockem odsoudily nedělní slova ministra zahraničí Petra Macinky, který označil hokej za mužský sport a v souvislosti s jednáním o startu ruských hráček na mistrovství světa kategorie do 18 let uvedl, že "feministky" budou muset přežít akci "bez ruských mužatek". Seniorské reprezentantky se v neděli soustředily na večerní zápas proti Švýcarsku, po jeho skončení mluvily s novináři.
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"Pan Macinka asi neviděl, co za dřinu za ženským sportem stojí. Je to smutné a motivuje nás to ještě víc, abychom ukázaly, že reprezentujeme hrdě a že je to pro nás čest," řekla kapitánka týmu Aneta Tejralová serveru sport.cz. Dlouholetá reprezentantka, která se podílela na zisku dvou bronzových medailí na MS, je výrazně podepsaná pod vzestupem českého ženského hokeje. "Měla jsem pocit, že je to za námi, a asi se to bude pořád opakovat. Je to jen na nás, jak to pojmeme. My budeme dál hrdě reprezentovat," uvedla třicetiletá obránkyně.
Kouč Mocek přišel k reprezentaci společně s novým realizačním týmem před sezonou, slova ministra Macinky jej překvapila a zaskočila. "Byl jsem překvapený, jak se tomu naše hráčky zasmály. Takové slovo, co ministr použil, může říct jen někdo, kdo je zakomplexovaný. A vůbec neví nic o hokeji, obzvlášť o tom ženském," řekl Mocek a poukázal na úspěchy všech věkových kategorií českého ženského hokeje.
"Výborně reprezentují Českou republiku. Rozhodně lépe než někdo, kdo použije takový výraz. Já bych si přál, aby všichni lidé měli možnost vidět, kolik práce a úsilí všechny naše hráčky a celkově ženské sportovkyně dávají do sportu. A co tomu obětují. Nezaslouží si být vůbec ponižovány takovými výrazy," dodal Mocek.
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Některé hráčky se k situaci vyjádřily po zápase na svých sociálních sítích. Útočnice Kristýna Kaltounková, která byla první Evropankou draftovanou jako číslo 1 do elitní zámořské soutěže PWHL, zdůraznila, že sport je pro všechny.
"Jako hrdá Češka a hokejistka vím, co všechno může hokej člověku dát. Mně osobně přinesl pocit přijetí, přátelství, zázemí a příležitosti, o kterých jsem jako malá holka mohla jen snít," uvedla Kaltounková na síti X a přidala vzkaz všem malým hráčům a hráčkám, kteří sní o tom, že jednou budou reprezentovat. "Máte v tomto sportu své místo. Jste vítáni a vaše sny mají stejnou hodnotu jako sny kohokoliv jiného. Nikdy nedovolte nikomu, aby vás přesvědčil o opaku. Sport je pro všechny," dodala hvězdná útočnice.
Hokejistky, nejen české, podpořili i elitní čeští hokejisté Martin Nečas, Adam Klapka nebo Lukáš Dostál. "Jak toto může někdo říct?" divil se na instagramu útočník Nečas a vše doplnil zvracejícím emotikonem. "Hokej není mužský sport. Hokej je sport pro všechny, stejně jako každý jiný sport. Nenechte se odradit předsudky a omezeným myšlením druhých. Absolutně nechápu, jak může člověk v tak významné funkci veřejně pronášet podobné výroky. Taková slova jednoznačně odsuzuji a stydím se, že nás takový člověk reprezentuje jako ministr zahraničí," uvedl Dostál.
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