Na mistrovstvích světa či Evropy by neměli startovat pod ruskou vlajkou sportovci, kteří reprezentují svoji zemi a tím i režim, který už pátý rok vede agresivní válku, uvedl prezident Petr Pavel. Novinářům v pondělí při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že ačkoli je to možná nefér vůči sportovcům, je pro, aby se ruští sportovci na mezinárodní sportovní fóra do ukončení války na Ukrajině nepouštěli. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by návrat ruských hokejistů do mezinárodních soutěží vytvářel dojem, že válka a zabíjení jsou normální.
Sportovní arbitrážní soud (CAS) minulý týden rozhodl, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů. Mezinárodní federace IIHF v reakci uvedla, že s tímto verdiktem nesouhlasí, ale hodlá ho respektovat. Český ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) kvůli rozhodnutí zaslal CAS oficiální protest. ČTK v pátek řekl, že dlouhodobě nesouhlasí s tím, aby ruští sportovci po dobu ruské agrese na Ukrajině startovali na mezinárodních soutěžích pod ruskou vlajkou, symboly a s ruskou státní hymnou. Předseda koaliční SPD Tomio Okamura uvedl, že sportovci by neměli být trestáni za politická rozhodnutí představitelů svých zemí.
Za války zemřelo nejméně 12 ukrajinských hokejistů. S Ruskem slaví také příslušníci jeho páté kolony u nás
„Když se na to podíváme z takového širšího kontextu, Rusko je zemí, která už pátý rok vede agresivní válku, při které umírají tisíce lidí. Způsobilo obrovské materiální škody a za celou dobu neprojevilo žádnou zásadnější snahu konflikt ukončit a dovést ho k mírovým jednáním,“ řekl Pavel. „Já si skutečně nemyslím, že by na mezinárodních fórech, na mistrovstvích Evropy, světa, měli startovat pod ruskou vlajkou sportovci, kteří reprezentují svoji zemi, tedy tento režim, a tím mu vlastně dělají i nějakou reklamu.“
Skandální a neobhajitelné. Sázkový gigant Tipsport odmítá reklamu u zápasů Rusů na MS
„Souhlasím s tím, že politika se nemá míchat do sportu, ale tohle rozhodnutí do toho tu politiku vnáší,“ řekl Babiš novinářům po jednání vlády. Podle premiéra nedává smysl vracet ruské hokejisty do mezinárodních soutěží, dokud trvá válka na Ukrajině. Vytvářel by se tím dojem, že válka a zabíjení jsou normální, míní Babiš. „Takový návrh odmítáme.“
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) také podotkl, že rozhodnutí CAS nijak nezavazuje českou vládu k umožnění vstupu ruských sportovců na české území. Připomněl, že platí nařízení vlády z roku 2023, které zakazuje udělování víz pro ruské reprezentace.
IIHF vyřadila Rusko ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny. Zákaz z bezpečnostních důvodů naposledy prodloužila v lednu. Rusko se odvolalo k CAS. IIHF uvedla, že s verdiktem soudu nesouhlasí, ale hodlá ho respektovat. Ruský výběr by se tak měl znovu představit na mistrovství světa, nejbližší šampionát v květnu uspořádá Německo.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit