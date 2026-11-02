Český rozhlas během úterní stávky omezí zpravodajství a publicistiku. Běžný program na řadě celoplošných i regionálních stanic nahradí hudba, reprízy a archivní pořady. Omezené budou rovněž on-line služby. Český rozhlas při stávce zajistí základní zpravodajský servis a informování veřejnosti v případě mimořádných událostí. Oznámil to v pondělí v tiskové zprávě.
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Vzhledem k rozsahu stávky nebude podle mluvčí Lidije Erlebachové možné zachovat obvyklou podobu vysílání. Změny se dotknou živě moderovaných pořadů, zpravodajských relací i regionálního programu. Na většině stanic bude vysílání před 8:00, 12:00 a 18:00 přerušeno sdělením iniciativy Veřejnoprávně o důvodech vyhlášení stávky. Posluchači budou o omezeních přes den informováni přímo ve vysílání, na zpravodajském webu iRozhlas.cz, prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu i mobilní aplikace můjRozhlas.
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Jednodenní stávku vyhlásila iniciativa pracovníků Českého rozhlasu a České televize Veřejnoprávně proti plánu vládní koalice převést financování veřejnoprávních médií pod stát. To podle nich může ohrozit nezávislost ČT a ČRo a snížit objem financí pro obě média. Návrh zákona poslala koalice ve Sněmovně do druhého čtení.
Vedení Českého rozhlasu podle mluvčí plně respektuje právo pracovníků vyjádřit svůj postoj prostřednictvím stávky. "Současně si uvědomuje odpovědnost vůči milionům posluchačů, kteří se na vysílání Českého rozhlasu každý den spoléhají. Proto přijalo organizační opatření s cílem zajistit poskytování veřejné služby v maximální možné míře," uvedla. "Udělali jsme maximum pro zachování základního zpravodajství a připravenosti reagovat na mimořádné situace. Naší prioritou zůstává poskytování důvěryhodných a nestranných informací i v těchto nestandardních podmínkách," sdělila.
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Radiožurnál zachová základní zpravodajský servis, vysílání však bude mít odlišnou podobu než v běžný pracovní den. Posluchači uslyší zkrácené, přibližně pětiminutové zpravodajské relace, hudbu a vybrané rozhlasové pořady a dokumenty, které uspěly na mezinárodních soutěžích, například Systém Kaderka nebo Slovenská cesta.
Dopravní servis Zelené vlny bude poskytován v půlhodinových intervalech, tedy s nižší frekvencí než obvykle. Zásadní dopravní informace, zejména upozornění na nebezpečné situace na silnicích, zůstanou zachovány. Redakce bude připravena reagovat na mimořádné události a v případě potřeby spustit plnohodnotné krizové vysílání. Digitální stanice Radiožurnál Sport nebude při stávce vysílat přímé přenosy a až na výjimky ani pořady a magazíny. Základní sportovní servis zajistí moderátoři ze studia.
Český rozhlas Plus nebude vysílat své obvyklé živé zpravodajské a publicistické pořady. Zpravodajský servis zajistí přebíráním relací Radiožurnálu, zbývající vysílací čas vyplní vybrané archivní pořady a oceňovaná rozhlasová tvorba.
Změny se dotknou také zpravodajského serveru iRozhlas.cz, který přejde do omezeného režimu. Namísto běžného publikování zpravodajských článků bude aktuální dění sledovat především prostřednictvím souhrnné on-line reportáže. Ta nabídne důležité informace z domova i ze světa a bude se věnovat také stávce. Ostatní redakční obsah bude výrazně omezen.
Živě vysílané bloky a pořady na stanicích ČRo Dvojka, ČRo Vltava a Radio Wave budou v den stávky nahrazeny proudem hudby. To se týká většiny programu těchto stanic v době rozhlasového prime-time mezi 6:00 a 18:00.
Zpravodajské relace zůstanou zachovány na stanici ČRo Dvojka. Předtočené a reprízované pořady budou odvysílány standardním způsobem v obvyklých časech. Omezení programu se v menší míře dotkne rovněž stanic Pohoda, D-dur a Jazz. Rádio Junior naopak s ohledem na dětské posluchače zachová obvyklou programovou nabídku. Z důvodu vysokého počtu stávkujících bude rovněž zastavena výroba náročnějších literárně-dramatických, hudebních, dokumentárních či publicistických pořadů.
Stávka se dotkne i všech regionálních stanic Českého rozhlasu. Většina z nich zařadí společný program připravovaný ze studia v pražském Karlíně. Jeho součástí bude základní zpravodajský servis doplněný hudbou. Vysílání bude mít oproti běžným dnům jednotnější podobu a jednotlivé stanice nebudou poskytovat místní zprávy a informace v obvyklém rozsahu.
O stávce a jejích dopadech budou informovat také webové stránky rozhlas.cz a mujRozhlas.cz a mobilní aplikace můjRozhlas. Uživatelé na nich najdou upozornění na omezenou dostupnost obsahu a informace o změnách ve vysílání. Při stávce bude na digitálních platformách Českého rozhlasu omezeno publikování nového obsahu.
V podcastových aplikacích budou uživatelé o tomto předem informováni v pořadech publikovaných dnes, tedy den před stávkou. Pořady, které nebudou v den stávky publikovány, budou v úterý obsahovat audio sdělení, že tento obsah není dostupný s ohledem na stávku.
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