Čtyři zastupitelé Jihomoravského kraje, kteří se rozhodli opustit TOP 09, jsou od konce října členy zastupitelského klubu KDU-ČSL. Před hlasováním o změně zasedacího pořádku v zastupitelstvu to na pondělním zasedání uvedl jihomoravský hejtman a šéf lidovců Jan Grolich. Týká se to náměstka hejtmana Marka Sovky a zastupitelů Michala Doležela, Petra Novotného a Petra Koláře.
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Grolich uvedl, že zastupitelský klub TOP 09 zanikl 20. října a jeho zastupitelé jsou členy lidoveckého klubu od 27. října. TOP 09 měla v krajském zastupitelstvu čtyři zastupitele. Koalici po volbách utvořila koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Starostové pro jižní Moravu. Počet mandátů koalice se přechodem zastupitelů TOP 09 k lidovcům nezměnil, v pětašedesátičlenném zastupitelstvu má stále 35 hlasů.
Nyní již bývalý předseda jihomoravské TOP 09 Sovka své rozhodnutí stranu opustit a přidat se ke KDU-ČSL oznámil 20. října. Tehdy uvedl, že stejně učiní asi 30 členů. Sovka řekl, že nešlo o jednoduché rozhodnutí a že chce zároveň podpořit současného šéfa lidovců Grolicha.
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Ke stejnému rozhodnutí dospěl i zastupitel Michal Doležel. „Členem jsem byl pět let. V poslední době jsem ztratil víru v to, že jde tuto stranu znovu nastartovat a vrátit jí sílu, kterou měla v době, kdy byla založena,“ řekl tehdy Doležel.
TOP 09 vznikla v červnu 2009. Iniciátorem vzniku nové strany byl někdejší předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek, který lidovce po vnitrostranických sporech opustil. Do čela TOP 09 se postavil politik a diplomat Karel Schwarzenberg. TOP 09 byla v letech 2010 až 2013 součástí kabinetu premiéra Petra Nečase (ODS) a v letech 2021 až 2025 v koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a Starostů (STAN) zasedla ve vládě Petra Fialy (ODS). TOP 09 v minulosti úzce spolupracovala se STAN.
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