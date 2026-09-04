Zástupci sněmovní opozice v pátek navrhli Ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které ve sněmovně prosadila vláda Andreje Babiše (ANO), a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Návrh, pod který se podepsalo více než 70 poslanců, před brněnským sídlem soudu představili zástupci ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Poukazuje na proceduru přijetí zákona i jeho obsah – nové kompetence vlády a omezení parlamentní kontroly nad rozpočtem.
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Doručení návrhu datovou schránkou potvrdila ČTK mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková. Soudce zpravodaj bude určen v rozvrhu práce v pondělí. Rozhodovat bude plénum, tedy sbor všech 15 ústavních soudců a soudkyň.
Vláda tvrdí, že díky upraveným pravidlům může sestavovat odpovědný a realistický rozpočet. Podle kritiků ale novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz ve prospěch vlády.
Opoziční lídři mluví o narušení dělby moci. Nechtějí zrušit celý zákon, ale jen jeho části, jejichž zrušení podle předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy má u soudu šanci na úspěch. „Zákon otevírá dveře nezřízenému zadlužování, platit to budou další generace,“ uvedla za Piráty Vendula Svobodová.
Opozice poukazuje například na to, že kabinet by mohl za zhoršené bezpečnostní situace navýšit výdaje rozpočtu až o deset procent jen na základě doporučení Bezpečnostní rady státu. V některých případech bude moci vláda také zasahovat do rozpočtů vybraných kapitol bez souhlasu sněmovního rozpočtového výboru. Jde například o kancelář prezidenta či Ústavní soud.
Obava o instituce
Podle advokáta Pavla Uhla, který návrh připravoval, změna vede k zásadní redukci rozpočtové nezávislosti některých institucí. „Touto změnou odstraňující jednu ze zásadních pojistek zasáhl zákonodárce do již ustáleného systému vzájemných brzd a protivah, které se jako ústavní zvyklost už staly součástí systému dělby moci,“ stojí v návrhu.
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„Žádáme soud, aby vrátil debatu o rozpočtu a financích tam, kam patří – do Poslanecké sněmovny,“ uvedl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Sněmovna přehlasovala veto hlavy státu v pevně stanovený čas, a to hlasy 104 přítomných koaličních poslanců. Potřeba jich bylo nejméně 101. Předloze se zákonodárci věnovali zhruba pět hodin čistého času. V řádné debatě ale stihl vystoupit jediný z 33 přihlášených poslanců.
Protlačili to na sílu, je to v rozporu se zájmy občanů, uvedl místopředseda STAN Karel Dvořák. „Vláda neumí sestavit rozpočet, a tak hledá právní kličky místo toho, aby hledala úspory. Schodek je neodůvodněný, upozorňují na to ekonomové a my se v tom jako opozice shodneme,“ řekl předseda KDU-ČSL Jan Grolich.
Návrh opozičních poslanců dále poukazuje na proceduru přijetí zákona. Některé jeho části označuje za neústavní přílepky, které se do předlohy dostaly v závěrečné fázi druhého čtení. „V následujících fázích pak už nebyl prostor o těchto otázkách vést řádnou diskusi,“ řekl Uhl.
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