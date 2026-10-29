Premiér Andrej Babiš (ANO) na čtvrtečním jednání s generálním ředitelem České televize (ČT) Hynkem Chudárkem připustil možnost jiné formy financování veřejnoprávních médií než ze státního rozpočtu nebo formou poplatků. Zvažuje modely využívané v severských zemích, konkrétní ale neuvedl. Po večerní schůzce to novinářům řekl generální ředitel ČT Hynek Chudárek. Ta podle něj měla spíše informativní charakter a nebylo na ní nic dohodnuto. Vyjádření premiéra Babiše ČTK zjišťuje.
„Bavili jsme se o tom, že by Česká televize a Český rozhlas mohly být financované jiným způsobem než ze státního rozpočtu, aniž by byli občané zatíženi poplatky. Je tam nějaká inspirace severskými zeměmi, o které pan premiér uvažuje,“ uvedl Chudárek po jednání bez dalších informací. Například ve Švédsku však místo poplatků funguje individuální daň z veřejné služby, ve Finsku je to speciální účelová daň. Obě daně v těchto zemích nejsou příjmem státního rozpočtu.
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Podle Chudárka s premiérem probírali i výši finanční částky, která by podle názoru vedení České televize neměla klesnout pod letošní rozpočet ČT, který činí 8,5 miliardy korun. Požadavkem ČT jsou i záruky zachování nezávislosti České televize a Českého rozhlasu (ČRo) nebo indexace finančního příspěvku o inflaci dříve než kumulovaná inflace dosáhne navrhovaných deset procent.
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů minulý týden v noci na sobotu ve Sněmovně poslala do druhého čtení návrh na zrušení rozhlasového a televizního poplatku a převedení financování ČT a ČRo na státní rozpočet. Kritizuje to sněmovní opozice i veřejnost, v neděli zaplnily tisíce lidí Staroměstské náměstí v Praze na demonstraci proti zrušení poplatků pořádané spolkem Milion chvilek. Na úterý chystá iniciativa zaměstnanců ČT a ČRo jednodenní stávku. Tu vyhlásila v Brně i platforma Výbor solidarity studentů, která propojuje školy napříč republikou. Stávkovou pohotovost vyhlásily například také odbory Činohry Národního divadla v Praze.
Česká televize by podle návrhu novely měla v příštím roce získat z rozpočtu v měsíčních platbách celkem 5,74 miliardy korun, zhruba o miliardu méně než letos plánuje vybrat z poplatků. Podle dřívějšího Chudárkova vyjádření potřebuje ČT pro zachování rozsahu veřejné služby a plnění svých zákonných povinností rozpočet ve stávající letošní výši 8,5 miliardy korun, ve kterém představuje příjem z poplatků 6,7 miliardy Kč.
Český rozhlas by měl dostat od státu 2,065 miliardy korun, tedy o zhruba 400 milionů méně. Objem peněz se má vrátit k roku 2024, tedy před loňské zvýšení televizního a rozhlasového poplatku a rozšíření okruhu poplatníků. Růst poplatků prosadila v minulém volební období tehdejší vláda Petra Fialy (ODS).
Generálního ředitele ČRo Reného Zavorala premiér Babiš na dnešní schůzku nepozval.
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