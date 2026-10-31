Vládní koalice neplánuje při druhém čtení návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku, které se uskuteční ve Sněmovně v lednu, omezovat diskusi. Ministerstvo financí zároveň pracuje na návrhu financování, podle kterého by peníze na provoz České televize a Českého rozhlasu nešly z rozpočtu a poplatky zůstaly zachovány na dobrovolné bázi. V pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to v sobotu řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Před týdnem v sobotu ráno Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh na zrušení poplatků, samotné projednávání novely vzbudilo vlnu nevole a protestů.
„Druhé čtení nebudeme vůbec omezovat, klidně ať si tam každý řekne, co chce,“ řekl premiér. Dodal, že ministerstvo financí připravuje návrh financování médií. „Budeme navrhovat dobrovolnost poplatků, kdo chce, ať platí, kdo nechce, nebude platit. My samozřejmě tam budeme garantovat nějakou částku. A chci přijít s nějakým návrhem, že ty peníze nejsou přímo z rozpočtu,“ uvedl. Dodal, že návrhem by se v pondělí měla zabývat koaliční rada.
V tuto chvíli podle premiéra není jasné, kdy novela začne platit, s ohledem na lhůty projednávání ve Sněmovně je však již jasné, že to nebude od ledna příštího roku. Druhé čtení podle něj s ohledem na lhůtu 60 dnů vychází na Vánoce, takže přijde na řadu až v lednu.
Sporný návrh na zrušení televizního a rozhlasového poplatku vládní poslanci ve Sněmovně poslali do druhého čtení minulou sobotu v brzkých ranních hodinách. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů předlohu nečekaně zařadila k přednostnímu projednání v pátek. Na dotaz moderátorky, na čí popud se tak stalo, Babiš odpověděl, že šlo o výsledek koaliční dohody.
Hlasování se podle svých slov nezúčastnil, protože to nebylo potřeba a protože se musel zabývat podněty občanů. „Já jsem 14 hodin v sobotu odpovídal a telefonoval s lidmi,“ řekl premiér. Doplnil, že některé zprávy od lidí byly velmi agresivní. „Já jsem se snažil s těmi lidmi diskutovat i po telefonu. Ale nešlo to, oni zkrátka jsou přesvědčení, je tam ta obrovská nenávist,“ řekl. Dodal, že kvůli záplavě podnětů si musel změnit dvě telefonní čísla.
Návrh i postup projednávání zvolený vládní koalicí vyvolaly kritiku opozice, která mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií, o ohrožení jejich nezávislosti či o jejich destrukci. Vládní tábor s tím nesouhlasí, změna financování podle něj není ani útokem na demokracii. Babiš řekl, že financování bude takové, aby dodrželo evropské směrnice, které požadují nezávislost a předvídatelnost.
Proti postupu vlády protestuje i veřejnost, demonstrace se konala na Malostranském náměstí v době projednávání návrhu, následně se tisíce lidí sešly v neděli na Staroměstském náměstí na protestu pořádaném spolkem Milion chvilek pro demokracii. Ten plánuje další protest na 15. listopadu na pražské Letné. Babiš uvedl, že opozice podle něj chce „zneužít“ výročí sametové revoluce 17. listopadu. Protesty jsou podle něj organizované. „Tenhle polistopadový kartel je dobře organizovaný,“ řekl na adresu opozice.
„My jsme věděli, že takhle je to připravené. Oni (opozice) nám vyhrožovali… od června nám vyhrožovali, že zablokují Sněmovnu, že nebudeme přijímat ty zákony, že udělají všechno proto, aby to zablokovali,“ řekl. Dodal, že reakce občanské společnosti ho překvapila.
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