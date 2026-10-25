Tisíce lidí odpoledne zaplnily Staroměstské náměstí v Praze na demonstraci proti zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na stát. Demonstraci Ruce pryč od médií uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii a na místě fotografoval také Lukáš Bíba z Economia.

 

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