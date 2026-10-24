Vyhrocený boj o zachování televizních a rozhlasových poplatků bude dál pokračovat. Vládní většina v sobotu ráno sice návrh zákona na jejich zrušení prosadila, opozice chystá ale tvrdý odpor při dalším projednávání. Na neděli také svolal spolek Milion chvilek demonstraci na Staroměstském náměstí. Co se nyní bude dít?
Celá situace se ve sněmovně sběhla rychle a překvapivě v pátek odpoledne. Zničehonic tam narychlo prosadilo hnutí SPD Tomio Okamury pevné hlasování o změně financování veřejnoprávních médií. Uvnitř dolní komory zazníval křik, nadávky, zástupci opozice navíc nebyli připuštěni k řízení schůze. Na Malostranské náměstí v Praze se vzápětí před sněmovnu sjely stovky lidí. Protest tam trval až do sobotního rána, kdy kolem páté hodiny poslanci odhlasovali. Policie ráno uvedla, že při nočním protestu před Sněmovnou zajistila kvůli přestupku člověka, který chtěl na budovu hodit kostku.
Návrh zákona po prvním čtení teď putuje do sněmovního mediálního výboru. Ten má 60 dnů na to, aby předlohu věcně probral. Vládní koalice ale ještě nemá dobojováno. Platí sice nový jednací řád, který neumožňuje sněmovní menšině vytvářet tolik prostoru na obstrukce, jednání ale mohou trvat ještě další měsíce.
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Opozice totiž slibuje, že využije všechny nástroje, které má, aby přijetí zákona zamezila. Spoléhá také na senátory a veto prezidenta.
„Pokud zákon projde, vrátí nám ho Senát a věřím, že následně i prezident. Určitě se obrátíme na Evropskou komisi s dotazem na slučitelnost s nařízením EMFA, které vyžaduje předvídatelnost financování veřejnoprávních médií,“ říká HN lidovecký poslanec a předseda mediálního výboru František Talíř.
A ještě jeden tah pak opozice zkusí. Obrátí se na Ústavní soud. „Po včerejšku zcela jistě napadneme u Ústavního soudu nejen obsah, ale i proces projednávání. To, jak to probíhalo včera, prostě nemá obdoby,“ řekl HN lidovecký poslanec a předseda mediálního výboru František Talíř.
Předseda STAN Vít Rakušan za vládním krokem vidí aroganci a strach z lidí. Řekl, že premiér Andrej Babiš (ANO) nyní uslyší hlas ulice, kterého se bojí.
„Teď už to s vládou půjde z kopce. Ukázali porušení všech principů, které jsou. Ukázali, že pohrdají lidmi v této zemi, to se jim nevyplatí,“ uvedl. Podoba jednání byla podle Rakušana bezprecedentní, označil ji za blitzkrieg v narážce na vojenskou taktiku založenou na překvapivém útoku.
Velké protesty slibuje i část veřejnosti, která stojí za zachováním televizních a rozhlasových poplatků. V sobotu se například uskuteční demonstrace v Brně, svolaná je spolkem Milion chvilek pro demokracii a začne v 16:30 hodin. Podobný protest proběhne o den později v Praze na Staroměstském náměstí.
Advokát se specializací na ústavní právo Tomáš Nahodil se domnívá, že Český rozhlas a Česká televize by nemusela spoléhat jen na opoziční zákonodárce. Obě veřejnoprávní média se podle něj mohou bránit sama svými vlastními ústavními stížnostmi.
„Novela totiž ze dne na den bez přechodných ustanovení zasáhne do jejich po desetiletí trvajícího legitimního očekávání tvorby jejich příjmů. Fakticky navíc oba rozpočty sníží a nezohlední hyperinflaci posledních let. Zásah do ústavně zaručených majetkových práv obou médií je do očí bijící, srovnatelný snad jen s měnovou refirmou z roku 1953 nebo s takzvaným rdousícím zdaněním. Jsem přesvědčený, že už jen proto, ne-li i z jiných důvodů, Ústavní soud tuhle novelu nakonec zruší,“ řekl HN Nahodil.
Proti rušení poplatků vystoupila i Česká biskupská konference. Její stálá rada vyzvala zákonodárce, aby zachovali současný systém financování prostřednictvím poplatků, které podle ní zaručují nezávislost těchto veřejnoprávních médií. Zrušení poplatků může oslabit ekonomickou stabilitu ČT a ČRo a zvýšit závislost na politickém rozhodování.
„Současný poplatkový systém považujeme za důležitou záruku jejich nezávislosti a vyzýváme k jeho zachování,“ uvedla stálá rada biskupského sboru. Podle ní je třeba o budoucnosti veřejnoprávních médií rozhodovat na základě otevřené odborné a veřejné diskuse, s respektem k jejich poslání a redakční svobodě. Proti rušení poplatků se už dřív vyslovil také pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
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