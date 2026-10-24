Demonstrace proti zrušení koncesionářských poplatků na Malostranském náměstí
Co bude dál ve sporu o poplatky? V neděli velká demonstrace, pak sněmovní mediální výbor a zřejmě i Ústavní soud
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