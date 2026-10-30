Plán vlády Andreje Babiše (ANO) změnit financování českých veřejnoprávních médií vehnal v posledních dnech do ulic tisíce lidí. První přišli podpořit Českou televizi a Český rozhlas spontánně ještě před samotným hlasováním o zákoně, který navrhuje zrušení koncesionářských poplatků. Navázaly další menší protesty napříč republikou a chystají se i stávky studentů nebo kulturních institucí. Další velkou demonstraci pak spolek Milion chvilek pro demokracii svolal na 15. listopadu.

Sociolog Ondřej Císař, který se specializuje na občanskou společnost, v aktuálních protestech vidí volné pokračování těch, které zaplňovaly ulice českých měst už v předchozích měsících i během předchozí vlády hnutí ANO.

„Skupina lidí, která podporuje současné opoziční strany, je citlivá na problematiku demokratického vládnutí a jeho ohrožení. Chápou ji jako důležitou a budou ji z různých důvodů řešit více než zvýšení cen energií,“ hodnotí v rozhovoru s HN tento expert pracující na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v Sociologickém ústavu Akademie věd.

A také vysvětluje, proč premiér Babiš varoval před eskalováním demonstrací po vzoru Paříže, v čem se liší česká a francouzská protestní kultura nebo jak je to se štěpením společnosti na dva tábory.

Byly demonstrace kvůli zrušení koncesionářských poplatků v něčem jiné oproti těm, které jsme v Česku viděli v předchozích letech?

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Co se dočtete dál

  • Proč premiér Babiš přirovnal protesty na podporu médií k rabování v Paříži?
  • Proč Francouzi protestují naprosto jinak než Češi?
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