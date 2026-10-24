Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes na sociálních sítích uvedl, že financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) po zrušení poplatků zaručí zákon jako mandatorní výdaj a bude navázáno na inflaci. Dění okolo kauzy sledujeme v on-line reportáži, prohlédněte si i fotogalerii z protestů.
Veřejnoprávní média tak podle Babiše získají větší jistotu, stabilitu a nezávislost. Řekl to po celonočním jednání Sněmovny, která přes odpor opozice poslala po vyhroceném jednání do druhého čtení návrh novely, jež poplatky obou médií ruší. Premiér současně znovu vyzval opozici, aby, jak řekl, přestala eskalovat situaci ve společnosti.
Návrh krátí rozpočet obou médií oproti současnosti a vedení ČT i ČRo je označila za ohrožující a volají po pojistkách zachování nezávislosti obou médií.
Babiš připustil, že se na něj veřejnost kvůli návrhu obrací. „Není pravda, co mi píšete, že ničíme naši zemi, že útočíme na demokracii, že chceme zestátnit Českou televizi,“ řekl. Podle něj ale zrušení koncesionářských poplatků neznamená konec ČT a ČRo ani ohrožení demokracie.
Nejde jen o Českou televizi a Český rozhlas. Babiš a spol. nedokážou vládnout a tak rozjeli kulturní válku, která poničí Česko
„Jejich financování bude nově garantováno přímo zákonem jako mandatorní výdaj a navázáno na inflaci. Stát tedy bude muset peníze vyplatit a žádná vláda je nebude moci svévolně krátit podle toho, jestli se jí vysílání líbí, nebo nelíbí,“ řekl premiér. Dodal, že to není ohrožení demokracie.
Podle novely by ČT měla příští rok získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, asi o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. ČRo by měl dostat od státu 2,065 miliardy korun, tedy zhruba o 400 milionů méně. Valorizační mechanismus se podle návrhu uplatní, až když roční míry inflace dosáhnou v součtu deset procent, pak má částka od státu o deset procent vzrůst.
„Vyzývám opozici, aby přestala lhát, strašit, vyvolávat nenávist a rozdělovat společnost. Přestaňte zneužívat toto téma k další eskalaci situace v naší zemi,“ uvedl Babiš na X.
Babiš kritizoval, že opozice vyvolává pnutí ve společnosti, dění kolem protestu u Sněmovny podle něj připomínalo útok na americký Kapitol z ledna 2021. Srovnání odsoudil bývalý premiér Petr Fiala (ODS), Babiš podle něj už překročil všechny meze. „Když proti němu lidé protestují, vytahuje srovnání s útokem na americký Kapitol. Čím dál víc začíná připomínat Roberta Fica nebo Viktora Orbána, kteří v každém projevu nesouhlasu vidí či viděli ohrožení vlastní moci. Jenže protestující občané nejsou nepřátelé státu,“ uvedl Fiala na síti X.
Současný model poplatků podpořilo předsednictvo České konference rektorů, které vládní koalici vytklo postup při projednávání změny. Proti snaze vládní koalice se postavila i Evropská federace novinářů (EFJ), připojila se k Syndikátu novinářů ČR. Znepokojení vyjádřila též Evropská vysílací unie (EBU), k jejímu prohlášení se připojila také desítka dalších evropských a mezinárodních organizací.
Znepokojení nad situací ve Sněmovně dnes odpoledne vyjádřil i prezident Petr Pavel. Překotné projednání v noci podle něj vede k pochybnostem o záměrech předkladatelů.
Na nedělní odpoledne na pražské Staroměstské náměstí svolal demonstraci kvůli financování veřejnoprávních médií spolek Milion chvilek a pracovníci obou veřejnoprávních médií oznámili na úterý 3. listopadu celodenní stávku. Iniciativa Veřejnoprávně, která je sdružuje, uvedla, že plán převést financování ČT a ČRo na stát ohrožuje nezávislost a stabilitu obou médií a bude mít negativní dopad na státní rozpočet.
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