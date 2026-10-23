Koalice ANO, SPD a Motoristů prosadila v pátek ve sněmovně přednostní projednání vládního návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku. Předřazení předlohy navrhl předseda klubu SPD Radim Fiala, podle jehož požadavku dolní komora předtím odhlasovala i možnost nejen nočního, ale také sobotního jednání. Postup vládního tábora rozhořčil opozici, která proto slibuje obstrukce.
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Koalice chce poplatky nahradit financováním České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) ze státního rozpočtu. Novela je ve sněmovně v úvodním kole. Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií a o ohrožení jejich nezávislosti.
„Nás to nezaskočí, akorát to bude znamenat zásadní dopady na to, jak bude sněmovna fungovat v následujících měsících,“ prohlásil předseda ODS Martin Kupka, který vystoupil jako první řečník s přednostním právem po schválení úprav programu schůze. Kupka zdůraznil, že opozice bude média veřejné služby bránit. „To, že do toho jdete po totálně prohraných volbách, ukazuje pouze vaši slabost,“ vzkázal Kupka koalici s poukazem na výsledky uplynulých obecních a senátních voleb.
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Předseda klubu ODS Marek Benda už po Fialově návrhu na předřazení sporné novely o poplatcích varoval, že dolní komora dnes neprojedná vůbec nic. Šéf frakce TOP 09 Jan Jakob si pak vyžádal přestávku, v níž se zástupci opozičních klubů radili v kuloárech o tom, jak budou postupovat.
„Počítejte s tím, že dneska se neudělá vůbec nic,“ řekl koalici v reakci Benda. „Chcete jednat v sobotu jenom proto, abyste naplnili představu svého šéfa, jak budete dál drtit tuhle společnost. Mně to přijde, že jsme se fakt úplně pomátli,“ uvedl.
Benda se pozastavil nad tím, že Fiala jménem koalice vetoval i zařazení nového bodu programu, který prosazoval ministr a předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný. Předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob si vyžádal přestávku na jednání své frakce, aby se k dalšímu postupu mohlo sejít širší vedení dolní komory. „My se poradit nepotřebujeme,“ opáčil předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura.
Podle zástupců ODS přistoupila koalice ke svému postupu tak narychlo, aby se nestihla zmobilizovat občanská společnost. Benda však podotkl, že dnes je možné protesty svolat velice rychle. „Čeká nás velmi napínavý víkend a věřte, že jim nedáme ani milimetr,“ řekl Benda. Podle Kupky opozice využije k blokování návrhu všechny dostupné prostředky. Argumenty o škodlivosti převodu České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet bude přednášet ve sněmovně i Senátu, věří i v podporu občanské společnosti.
Krok kabinetu chápe Kupka jako reakci na výsledek komunálních a senátních voleb. „Přicházejí s odvetou, ne vůči nám, ale vůči veřejnosti, chtějí ukázat, že se jich to dotklo a přidají ještě víc na plyn v likvidaci toho, co funguje,“ řekl šéf ODS.
Návrh vládní novely přiznává oběma médiím zhruba o 15 procent méně peněz ze státního rozpočtu, než se kterými hospodaří po loňském zvýšení poplatků. Rozpočty obou institucí by se měly proti letošku snížit celkem o 1,4 miliardy korun. Dohromady by měly mít 7,8 miliardy korun.
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