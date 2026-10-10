Kdo povede Prahu v příštích čtyřech letech? Starostové mají podle průběžných výsledků nakročeno k vítězství v komunálních volbách a už řeší, s kým by mohli v hlavním městě vládnout. V jejich pražském volebním štábu má v nejbližší době zasednout vedení krajské organizace STAN, které rozhodne o dalším postupu při povolebních vyjednáváních. Ve hře je hned několik variant a do rozhodování promlouvají osobní vztahy mezi politiky i snahy o získání primátorského křesla. 

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Co se dočtete dál

  • Koho chce STAN k jednání oslovit jako prvního.
  • Která varianta byla dříve prioritou pro lídra STAN Hlaváčka.
  • S kým vylučuje spolupráci ODS.
  • V čem je pro ODS lákavé vládnutí s hnutím ANO.
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