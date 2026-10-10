Hnutí STAN neztratilo venkov, což je nezbytný předpoklad pro to, abychom dokázali hnutí ANO v budoucnu celostátně porazit. To mi dává velkou naději, říká předseda starostů Vít Rakušan v rozhovoru pro HN. V čem vidí příčiny volebního úspěchu, jak se staví k vyjednáváním v Praze a kde by podle něj měl být STAN za tři roky při sněmovních volbách.
Je to, co dnes zažíváte, vítězství?
Co se dočtete dál
- Čím si vysvětluje volební úspěch.
- Jak hodnotí výsledky vládních stran.
- Plány na příští roky.
- Jakou koalici v Praze Rakušan preferuje.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace