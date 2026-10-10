Hnutí STAN neztratilo venkov, což je nezbytný předpoklad pro to, abychom dokázali hnutí ANO v budoucnu celostátně porazit. To mi dává velkou naději, říká předseda starostů Vít Rakušan  v rozhovoru pro HN. V čem vidí příčiny volebního úspěchu, jak se staví k vyjednáváním v Praze a kde by podle něj měl být STAN za tři roky při sněmovních volbách.

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Co se dočtete dál

  • Čím si vysvětluje volební úspěch.
  • Jak hodnotí výsledky vládních stran.
  • Plány na příští roky.
  • Jakou koalici v Praze Rakušan preferuje.
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