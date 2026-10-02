Pokud se po bezesné noci cítíte vyčerpaní, nepomůže vám zhroutit se na pohovku a vypít několik šálků kávy. Nová studie naznačuje, že nejlepším způsobem, jak čelit následkům nedostatku spánku – včetně zhoršené paměti –, může být i něco jiného, než je spánek.
Co se dočtete dál
- Co říkají studie o pohybu a spánku.
- Jaká činnost může nahradit a někdy lépe posloužit k probuzení mozku než devadesátiminutový spánek.
- Co dalšího vědci ohledně spánku doporučují.
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