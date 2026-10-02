Pokud se po bezesné noci cítíte vyčerpaní, nepomůže vám zhroutit se na pohovku a vypít několik šálků kávy. Nová studie naznačuje, že nejlepším způsobem, jak čelit následkům nedostatku spánku – včetně zhoršené paměti –, může být i něco jiného, než je spánek. 

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Co se dočtete dál

  • Co říkají studie o pohybu a spánku.
  • Jaká činnost může nahradit a někdy lépe posloužit k probuzení mozku než devadesátiminutový spánek.
  • Co dalšího vědci ohledně spánku doporučují.
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