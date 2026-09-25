Kdy začíná tělo skutečně stárnout? Ne až s první nemocí, ale ve chvíli, kdy se začne vzdalovat svému maximálnímu výkonu. Právě tento okamžik sleduje nový koncept nazvaný peakspan. Ukazuje, které schopnosti začínáme ztrácet už po dvacítce, které vydrží do padesáti a podle čeho poznat, že jsme svůj vrchol právě opustili. Právě tehdy je podle jeho autorů nejlepší čas začít jednat.
Co se dočtete dál
- Co přesně peakspan znamená a jak s ním pracovat.
- Kdy jednotlivé tělesné funkce začínají skutečně stárnout.
- Jaké jsou slabiny konceptu?